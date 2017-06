El nou POUM de Fonollosa limita el creixement a un màxim de 162 habitatges

Després de gairebé vuit anys de treballs, la Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat definitivament el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Fonollosa. El planejament limita el creixement del municipi a 162 habitatges, quan inicialment se'n preveien uns 200. La meitat dels habitatges es concentren al nucli de Fonollosa, a la zona de creixement entre el nucli i l'escola. Tot i l'aprovació definitiva, Urbanisme ha demanat al consistori que incorpori algunes consideracions abans de poder aplicar el pla.

Entre les modificacions que es requereixen hi ha la reducció de l'edificabilitat màxima de la principal àrea de creixement de Fonollosa. Encara que es mantindrà la mateixa proporció de terreny del polígon residencial, caldrà recalcular el nombre d'habitatges i, per tant, es reduirà els que hi ha previstos. D'altra banda, el consistori també ha d'incorporar al planejament urbanístic un estudi d'identificació de riscos geològics, que s'ha de redactar i ha d'aprovar l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Segons apunta l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, «l'estudi ja constava en un informe del febrer del 2014 però per motius que desconeixem no es va tramitar i no es va tirar endavant, i ara ens el reclamen per validar el pla i que entri en vigor».

Tot i que caldrà esperar a resoldre aquestes modificacions i d'altres de menors, l'alcalde valora «molt positivament» l'aprovació del pla que fa 8 anys que s'està redactant «perquè és una necessitat, ha estat molt temps encallat i ens fa falta un nou marc normatiu per afrontar reptes i solucionar problemes». Per Hernàndez, el POUM «és una prioritat absoluta i mirarem de tenir-lo com més aviat millor dins els terminis». L'alcalde destaca que en el nou planejament s'ha aconseguit «blindar» el Catàleg de Masies (en conté més de 200), un aspecte que «preocupava» el consistori i pel qual ha «batallat molt» per motius històrics i de composició de l'entorn rural.

Fins ara, Fonollosa es regia amb unes normes subsidiàries del 1993 que havien quedat obsoletes i el nou planejament regirà les normes urbanístiques del municipi durant els pròxims deu anys. El nou POUM disminueix el creixement previst respecte de l'aprovació inicial que es va fer el 2013 i preveu un creixement moderat dels quatre pobles, que es concentra principalment als nuclis de Fals i Fonollosa.

En el cas de Fonollosa, el pla disminueix el creixement previst inicialment eliminant dues zones, i el parc d'habitatges màxim queda limitat a 80 de nous. Estableix com a principal espai de creixement la zona que hi ha entre el nucli i l'escola però també preveu nous habitatges al carrer de Santa Elena, on ja hi ha algunes cases i se'n podran fer de noves a banda i banda de la via.

Al nucli de Camps es redueix el sòl urbanitzable a dues parcel·les al costat de les antigues escoles (desapareix l'àrea de creixement prevista inicialment). També se suprimeix la reserva per a equipament esportiu, a l'antic camp de futbol que està en desús.

A Fals és on hi ha canvis més importants. La gran àrea de desenvolupament prevista es redueix a un espai amb un màxim de 48 habitatges a la zona de l'antic camp de futbol. També desapareix la reserva de sòl per a equipaments supramunicipals prevista inicialment, ja que la Comissió d'Urbanisme al·legava que s'ha planificat al municipi veí de Rajadell. Canet de Fals, per la seva banda, és el nucli que menys es modifica, ja que té el creixement molt limitat i només es resolen algunes discrepàncies derivades del projecte de reparcel·lació.