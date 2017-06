Sallent inaugura unes Enramades 2017 que creixen en espais engalanats

Sallent ha inaugurat aquest dijous a mig matí unes Enramades creixents. I és que enguany la població posa a a ulls dels visitants set espais més engalanats que en l'edició del 2016. Enramadors, autoritats, veïns i la personalitat convidada d'enguany, el cantant Pep Sala, han oficialitzat l'obertura dels carrers enramats que culmina una labor de mesos rematada per la feina de la matinada de col.locar-ho tot al seu lloc. Enguany s'ha fet una estrena diferent a la de les darreres edicions. Tot i que no hi ha faltat ni la passada de la comitiva ni la música de la txaranga -Cal K Tremolin, formada per alumnes de l'escola municipal de música- el que no hi ha hagut és recepció oficial al saló de plens a l'inici, sinó que s'ha començat directament per un dels carrers, en aquest cas el de Verge de Fussimanya.El que no hi ha faltat és la dansa que es va estrenar l'any passat per a aquesta jornada inaugural, el Toc d'Enramada, a càrrec de l'Esbart Vila de Sallent.

Els deu carrers participants l'any passat mantenen la tradició, i a aquests s'afegeixen quatre espais que es recuperen després que les darreres edicions haguessin desistit de prendre-hi part, i tres més que hi participaran per primer cop.

Els 10 espais que ja van enramar l'any passat i que aquest any es poden tornar a veure són els carrers Verge de Fussimanya, Sant Bernat, Sant Esteve, Unió, Guimerà, Nou, els trams segon i tercer del carrer del Cós, els Embotits i el carrer del Clos. En tots són els veïns els encarregats de mantenir un any més la tradició de les enramades, mentre que al darrer ho farà possible la implicació conjunta de les entitats Ampans, Prodis i l'Escola Municipal de Música.

Els llocs que s'han enramat per primer cop són dues places, la de Catalunya i la d'Anselm Clavé, gràcies als veïns que s'han organitzat per fer-ho possible, i la travessia del Teatre, on els encar-regats de l'ornamentació han estat els integrants de Ràdio Sallent.

Enguany tornen les ornamentacions de Corpus, després d'un parèntesi d'absència, a la plaça de la Pau, per part dels veïns; al primer tram del carrer del Cós, gràcies a la implicació de l'institut Llobregat, i a les places de la Verdura i de Joan Vilaseca. En aquests dos darrers espais, els enramadors han estat l'Agrupament Roques Albes i l'Ateneu Rocaus, respectivament.