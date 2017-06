Sallent s'adhereix a la campanya de promoció del comerç del nucli antic

Sallent ha posat en marxa la seva participació a la campanya «Barris antics, molt per descobrir, molt per oferir», juntament amb 33 municipis catalans que també desenvolupen el Pla de Barris al seu nucli antic, com Súria, Manresa, Vilanova del Camí i Solsona.

Aquest projecte, impulsat des de la regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Sallent amb el suport de la Unió de Botiguers i Comerciants, té per objectiu dinamitzar i desenvolupar el comerç de proximitat del nucli antic del municipi.

La campanya, a la qual s'ha acollit un centenar de comerços de Sallent, s'allargarà fins al dia 1 de juliol. Consisteix en el fet que les persones que comprin als establiments adherits a la campa-nya podran omplir una butlleta amb les seves dades personals, dipositar-la en urna que hi haurà al mateix establiment i optaran a un seguit de premis com experiències gastronòmiques, visites guiades, espectacles i productes típics de cada un dels pobles adherits a la campanya.