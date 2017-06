Dues cercaviles i la pluja de confeti enceten avui la Festa Major Infantil a Sant Joan

El programa s'allarga tres dies i clou amb un gran espectacle, diumenge

La festa major infantil Sant Joan City arrenca aquesta tarda amb una convocatòria que es preveu massiva en les tradicionals cercaviles que cada any enceten els actes. Totes dues començaran a les 6, l'una a l'avinguda Montserrat, i l'altra al carrer de Manresa, i confluiran a la plaça del Sidral, on el Consell d'Infants realitzarà el pregó. En acabat, la plaça Major s'omplirà de mainada i de confeti, per agafar gana de cara al sopar a la fresca al pati de la ludoteca, i el ball disco de les 10 a Cal Gallifa.

Els actes d'avui donaran inici a tres dies de festa, que organitza cada any El Sidral, amb un programa d'activitats pensat per als infants tant del poble com de la comarca, i també per a públic més adult. «Sant Joan de Vilatorrada s'ha anat guanyant per mèrits propis amb el pas dels anys la categoria de capital infantil del país durant la Festa Major Infantil», apunta el regidor de Cultura de Sant Joan, Jordi Pesarrodona, i per això es presenta un programa variat i apte per a tots els públics. Per exemple, demà la festa continuarà amb ensabonada i ruixada posterior a les 5 de la tarda la plaça Major, però que també inclourà una merengada. En acabat, hi ha previst un dels actes més esperats: el correfoc infantil des del parc Catalunya, que acabarà amb l'espectacle Foc foc crema crema al mateix parc, amb la participació dels Reis del So i la Big Band de l'Escola Municipal de Música.

Diumenge, la festa arribarà al seu final amb una proposta de tallers diversos al llarg del matí al parc, que inclourà una megatómbola. I a 2/4 d'1, també al parc Catalunya, començarà l'espectacle de cloenda Som pols d'estrelles, i un vermut a Cal Gallifa.