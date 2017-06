Santpedor inicia el procés per rehabilitar Cal Clarassó

L'Ajuntament de Santpedor ha iniciat aquesta setmana el procés que es preveu culminar el 2019 amb la inauguració de la rehabilitació de Cal Clarassó, una antiga fàbrica tèxtil de principi del segle XX ubicada al barri vell. En concret s'ha aprovat el plec de condicions tècniques per a la redacció del projecte de rehabilitació de l'edifici i el seu entorn. És el primer pas per poder abordar el projecte de restauració més important de la legislatura.

El recinte ocupa prop de 1.000 metres quadrats amb un edifici principal, el de l'antiga fàbrica tèxtil, de dues plantes quasi rectangulars amb un interior diàfan. Al mateix recinte hi ha també una petita capella de planta quadrada, un pou i una xemeneia de vapor que produïa el treball dels telers i que es manté pel seu valor testimonial, com la fàbrica.

L'objectiu de l'Ajuntament és que aquest complex es converteixi en un equipament sociocultural amb espais adreçats a persones grans, amb aules multiusos per poder fer informàtica, cuina i altres tallers; una zona per a biblioteca; un espai de jocs interior i exterior que permeti activitats de jocs de taula; una sala d'actes polivalent i també espais per a l'escola d'adults.

En el plec de clàusules es preveu que Cal Clarassó també ha de tenir altres serveis com un bar i una consergeria. El pressupost establert sobrepassa el milió i mig d'euros.

La fàbrica Clarassó és al nucli urbà de Santpedor, dins el recinte de la muralla del segle XIV i al costat del portal de Sant Francesc. Està declarada Bé Cultural d'Interès Local.

És un exemple de colònia tèxtil urbana, ja que al costat de la fàbrica es van construir habitatges, tot i que actualment no existeixen.

L'edifici principal, la nau de la fàbrica, és un dels més característics del municipi i sobresurt d'entre tots els edificis industrials. La darrera activitat industrial de la fàbrica va ser als anys 70, quan va servir com a indústria química per a la fabricació d'elements de fibra de vidre.