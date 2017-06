Munté avisa a Sant Benet que implicar els votants del ´no´ al referèndum «és clau»

Neus Munté té clar que tots els catalans han de percebre que el referèndum és l'únic mecanisme per assentar les noves relacions amb Espanya o assolir la independència definitivament. «És clau perquè Europa, i el món, doni com a vàlids els resultats», avisava. Per aquest motiu la consellera de Presidència va advertir en el sopar de la Nit del Bages pel Sí que no només fa falta la mobilització dels independentistes acèrrims, que ja es dóna per garantida, sinó també s'ha d'instar els que no creuen en la secessió a participar en el referèndum perquè «és la millor manera d'expressar el seu punt de vista».

«Tots coneixem persones en el nostre entorn que no acaben de veure clar que s'hagi de fer el referèndum, o que no creuen que aquesta vegada s'arribi a fer. Hem de parlar amb ells. Convèncer-los», insistia Munté. Divendres es va celebrar a Món Sant Benet la setena edició del sopar, organitzat per les plataformes sobiranistes de la comarca. Sempre s'hi ha convidat periodistes i polítics que remen per fer avançar el procés, però amb la presència de Munté l'acte pujava un graó més perquè ha estat la convidada amb el càr-rec públic més important de tots els sopars.

Els dirigents polítics catalans tenen clar que el referèndum, convocat de forma no oficial per a l'1 d'octubre, serà una de les últimes oportunitats per fer via cap a la independència. En un moment en què la ciutadania sembla exhausta de tants anys de mobilitzacions que no han aconseguit cap canvi d'estatus per a Catalu-nya, ni moure la posició dels partits i de les entitats unionistes, els independentistes tenen el difícil repte d'aconseguir una mobilització més gran encara de quan l'aposta per la independència vivia el seu moment de glòria amb l'impuls de les grans mobilitzacions que van entusiasmar fins i tot ciutadans que no havien donat suport abans a l'estat propi.

Per aquest motiu Munté va anar més enllà d'animar els partidaris de la independència i va parlar de «la mobilització dels demòcrates». Un missatge de la consellera que semblava sobretot dirigit, sense explicitar-ho, als ciutadans propers a Catalunya en Comú, formació reticent al referèndum anunciat pel President Carles Puigdemont, i que aposta per un altre –sense fixar cap data– amb el vistiplau de l'estat.

La consellera també va donar les claus argumentals per convèncer els que opinen que la cita electoral pot quedar en un no-res. «La resposta ha de ser l'immobilisme en què s'ha instal·lat el govern central i la judicialització de la política. També és important que vegin que l'actitud de l'estat espa-nyol va en contra dels principis democràtics i que Espanya ha rebut resolucions judicials, com la del Tribunal Europeu de Drets Humans, que ha condemnat l'estat espanyol per la inhabilitació del president del Parlament basc, Juan María Atutxa», va afirmar.

En el sopar hi havia 150 comensals, entre els quals Valentí Junyent, com a representant de l'Associació de Municipis per la Independència, la delegada del govern a la regió central, Laura Vilagrà, la diputada Ariadna Delgado i la senadora Mirella Cortés.

En els parlaments també van intervenir Francesc Iglesies, secretari general d'Afers Socials i Famílies, i Pere Cardús, analista polític del diari digital Vilaweb. Els ponents es van mostrar convençuts que el referèndum s'acabarà duent a terme, tot i que van advertir que l'estat espanyol maniobrarà per impedir-ho de totes les maneres. També van insistir que el referèndum serà legal perquè el Parlament aprovarà el marc legislatiu que permetrà impulsar una consulta vinculant.