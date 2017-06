El nou espai escènic Cal Carrera de Sallent passa la prova amb «El Retaule dels Embotits»

Encara no està acabat. A l'antiga fàbrica de Cal Carrera, reconvertida ara com a espai escènic de Sallent, hi falten els equips d'il·luminació i de so, la caixa escènica i la grada que hi ha d'haver al darrere de les butaques que ja han instal·lat. Però tot i que l'equipament no està acabat, les funcions que ahir s'hi van representar d' El Retaule dels Embotits van brillar, i un públic entusiasmat va aplaudir l'espectacle.

L'equipament cultural s'inaugurarà el setembre, coincidint amb la festa major i un cop s'hagin acabat les obres que l'han de convertir definitivament en el principal espai escènic del municipi. Els espectadors van observar canvis en les funcions d'ahir a Cal Carrera, i és que anteriorment la representació de l'obra es feia a l'exterior. «Hi ha hagut canvis i li hem donat un format més teatral, aprofitant que aquesta vegada ho fèiem sobre l'escenari d'un teatre, tot i que encara hi falten els equips necessaris», explicava Tàtels Pérez, que s'ha encarregat aquest any per primer cop de la direcció escènica. Abans, com que es feia en un empostissat a l'exterior, tots els personatges d' El Retaule dels Embotits estaven constantment a l'escenari. En el nou format, s'hi han col·locat bales de palla i cortines negres perquè l'escenari tingués un aspecte més semblant a les caixes escèniques i per situar l'espectador –encara que fos només amb el detall de les bales– a l'època dels bandolers, el moment històric on se situa l'obra.

Satisfacció entre els responsables de la funció pel nombre d'espectadors. Ahir a la tarda van veure l'espectacle 291 persones i al vespre, 384. Ahir no hi haver parlaments sobre el nou equipament. L'alcalde, David Saldoni, però, estava satisfet que s'hi pogués representar l'espectacle tradicional. «Estem contents que el municipi pugui tenir aviat un equipament d'aquestes característiques», comentava a Regió7.