Endesa destina més de 4,4 milions d'euros al Pla d'estiu de neteja i protecció de boscos de la Catalunya Central

Endesa destina enguany a la Catalunya Central més de 4,4 MEUR en el Pla anual per a la campanya de protecció dels boscos, vertebrat, bàsicament, en tres eixos principals: la neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, la realització de termografies i les revisions exhaustives a peu de línia de totes les instal·lacions. Enguany, i com a novetat, també s´ha implementat l´ús de la tecnologia LIDAR a un terç de la xarxa d´alta tensió de Catalunya, un dispositiu que realitza un escaneig làser per determinar que la distància entre la massa forestal i les infraestructures és la correcta.

Neteja de boscos



Del total de 7.631 quilòmetres de línies elèctriques que Endesa té repartides per l´Anoia, el Bages, el Berguedà, la Cerdanya, el Moianès, Osona i el Ripollès el 76,72% són aèries –o el què és el mateix, 5.855 quilòmetres–i, per tant, estan subjectes d´alguna manera a zones boscoses o amb vegetació. L´especial orografia dels boscos, com a element viu, que creix i canvia constantment, fa que la Companyia –conscient de les dimensions de la seva xarxa– destini una inversió singular per protegir els espais forestals catalans, seguint les seves directrius de sostenibilitat i protecció ambiental. Es focalitzen els espais boscosos i d´altres especialment sensibles per a la societat, que reclamen una protecció i una dedicació màxima. En concret són 495 els quilòmetres de línies aèries d´alta tensió a les comarques centrals, mentre que de mitjana tensió en són 3.615 i de baixa tensió 1.745.

A Catalunya, la inversió anual per netejar i protegir els boscos ha estat de prop de 22,3 MEUR, els quals s´han repartit proporcionalment entre els 52.616 quilòmetres de línies aèries que hi ha distribuïdes pel país, les quals representen el 53,84% del total de xarxa elèctrica, xifrada en 97.721 quilòmetres.

D´aquesta manera, una de les tasques essencials és la tala i esporga selectiva de la massa forestal –arbres, sotabosc i arbustos– que creix al voltant de les línies elèctriques, tot respectant l´espai estipulat per l´administració entre el bosc i els cables més pròxims. Aquests treballs es realitzen seguint els criteris de col·laboració amb agents del territori, com bombers, agents forestals, Parcs Naturals de Catalunya o les administracions locals i autonòmica, totes elles especialment sensibles a les zones forestals.

Ús d´helicòpters: termografies, LIDAR i vídeos HD



Dins els programes de manteniment de les línies elèctriques, i com a excel·lent mesura preventiva, la Companyia realitza revisions termogràfiques de la xarxa. Així, com a mínim un cop cada tres anys, Endesa revisa a Catalunya totes les línies aèries d´alta, mitjana i baixa tensió, així com altres infraestructures elèctriques de rellevància, com per exemple les subestacions.

La termografia consisteix a sobrevolar les línies elèctriques amb un helicòpter dotat d´una càmera de raigs infrarojos, que enregistra el cable i detecta si hi ha o no algun punt calent (amb una temperatura superior a la del mateix cable, és a dir, amb risc de sobreescalfar-se), impossible de veure a simple vista, que poden indicar un mal funcionament del cablejat per un deteriorament prematur degut a l´acció d´efectes adversos, principalment meteorològics. En cas de detectar alguna anomalia, com que les coordenades del ´punt calent´ queden registrades, automàticament s´activa el mecanisme per a arreglar-lo. Aquest manteniment predictiu i preventiu de les instal·lacions de la Companyia permet evitar possibles incidències i futures avaries.

Les revisions termogràfiques no només es fan amb helicòpter, sinó que també es complementen amb revisions oculars aèries a peu de línia. A més, durant tot aquest any, tant a peu com amb un vehicle tot terreny -equipat amb una càmera especial- s´han recorregut les línies inspeccionant termogràficament els punts amb més risc, com les cruïlles amb autopistes, carreteres i ferrocarrils.

A més, recentment també s´ha començat a utilitzar la tecnologia làser per revisar –des de l´helicòpter– que les distàncies entre la massa forestal i les línies elèctriques d´alta tensió són les reglamentàries, o ve entre el cablejat i qualsevol objecte pròxim. És l´anomenada tecnologia LIDAR (Light Detection And Ranging), que enguany s´ha incorporat a un terç de la xarxa d´alta tensió de la geografia catalana.

Aquest sistema, que realitza un escaneig làser del terreny, crea un fitxer informàtic amb un núvol de punts georeferenciats que, des d´una aplicació, permet mesurar quines són les distàncies entre els cables i la vegetació. A més, també permet fer estudis de creixement de la massa forestal, una informació molt útil alhora de preveure treballs de tala i esporga.

D´altra banda, els helicòpters que realitzen les revisions també porten instal·lada una càmera de vídeo i/o fotografia d´alta definició (HD), mitjançant la qual es pot observar el tipus de vegetació –important per saber si el creixement serà ràpid o lent– i la seva densitat, a més de detectar defectes visuals que puguin haver-hi a les instal·lacions.

Ús de drons: inspeccions en detall d´àrees de difícil accés



Endesa utilitza, a més, i des de la campanya del 2012, drons per comprovar l´estat de la xarxa elèctrica. Aquests vehicles aeris no tripulats, que pesen entre dos i quatre quilos i que un cop desplegats fan 75 centímetres de llargada, estan equipats amb càmeres d´alta resolució estabilitzades giroscòpicament que permeten captar imatges de les línies, especialment en punts de difícil accés, i sense haver d´interrompre el servei als clients. Es caracteritzen per ser molt estables en ple vol, la qual cosa permet fer gravacions d´alta qualitat.

D´aquesta manera s´agilitzen les inspeccions en detall dels elements del cablejat aeri, ja que no s´ha de programar un tall en el subministrament perquè els tècnics pugin als suports i examinin la infraestructura, cosa que millora la qualitat i la continuïtat del servei, alhora que aporta més seguretat.

D´altra banda, la Companyia també utilitza aquests avions no tripulats per verificar l´amplada dels corredors i corriols de seguretat que es troben a sota i als costats de la línia i que actuen com a tallafocs. A més, també estan pensats per a reconeixements aeris del terreny en cas de situacions d´emergència i s´està estudiant si és possible incorporar-los una càmera termogràfica.

Els aparells –de quatre, sis o vuit aspes– es poden telecomandar a distància i són capaços d´enlairar-se i aterrar tot sols mitjançant la propulsió elèctrica, així com de mantenir la posició i l´alçada automàticament gràcies a un GPS i a un control baromètric d´altura. Com a mesura de seguretat incorporen un sistema que, en cas de pèrdua de senyal, retornen al punt de partida.

La utilització d´aquests aparells, juntament amb altres accions que es porten a terme per protegir els boscos –com les termografies o l´ús de làsers– va néixer arran de l´interès d´Endesa per desenvolupar i adaptar l´ús de noves tecnologies al sector elèctric. Així, la Companyia també ha format específicament a tècnics per tal que puguin realitzar aquestes tasques, els quals realitzen formació continuada i entrenaments amb l´objectiu d´ampliar i actualitzar els seus coneixements, alhora que es donen eines per afrontar millor la reparació d´incidències mitjançant, per exemple, cursos o simulacres. En el cas dels drons, per exemple, hi ha professionals especialitzats en la matèria, és a dir, pilots.

Millores de la xarxa



Un dels factors clau pel bon funcionament del sistema elèctric és la millora de la xarxa. Així, cada any la Companyia inverteix en noves tecnologies i en la renovació de les infraestructures existents amb la finalitat de poder evitar alteracions i incidents en la continuïtat del subministrament. Els elements més significatius on s´actua és a les línies de baixa tensió (on es substitueix els cables convencionals per cable trenat), la automatització a la xarxa de mitjana tensió, així com el canvi de cables, i el reforç de connectors, aïlladors, parallamps i proteccions diverses. A més, es realitzen revisions exhaustives de totes les instal·lacions.

Les accions per revisar l´estat de milers de quilòmetres de línies elèctriques aèries de mitjana tensió a les 42 comarques catalanes són una mesura preventiva per evitar possibles anomalies a la xarxa i que tenen l´objectiu final de millorar la qualitat i la continuïtat del subministrament als més de 4,3 milions de clients que la Companyia té a Catalunya.

Per últim, els treballs es realitzen amb la col·laboració d´agents del territori i es manté una comunicació fluida tant amb el cos d´Agents Rurals i els bombers com amb les administracions per tal de reduir al màxim possibles situacions de risc.

Així, per exemple, Endesa i el Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya tenen establert mitjançant un conveni els protocols de coordinació i col·laboració en matèria de prevenció i actuació davant d´incendis forestals. En concret, el Pla Específic elaborat per afrontar la campanya d´incendis d´estiu recull que la Companyia posi fora de servei les reconnexions automàtiques de totes aquelles línies elèctriques ubicades en zones afectades pel Pla Alfa, específicament dels nivells Alfa2 i/o Alfa3, un procediment operatiu que té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis forestals davant les situacions de perill d'incendi que es produeixin. La col·laboració d´Endesa facilita les tasques d´extinció dels focs i alhora garanteix la seguretat dels cossos que ho fan possible. A més, tècnics de la Companyia també es desplacen sobre el terreny –ja sigui als centres de comandament o de trànsit– per tal de coordinar-se amb els bombers i la resta d´agents que intervenen en l´extinció de focs.