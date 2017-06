Un espectacle amb missatge ecologista tanca la Festa Major Infantil de Sant Joan

Tot Sant Joan, o garebé tot, es va aplegar, ahir al migdia, al parc Catalunya de la localitat. Malgrat la calor, tothom va voler participar en la darrera jornada de la Festa Major Infantil Sant Joan City. Si hi ha una manera d'il·lustrar la paraula ambient va ser veure la canalla -amb les seves famílies- participant en els tallers, jugant als inflables i, a l'hora de l'espectacle final, Som pols d'estrelles, asseure's a la gespa per seguir-lo atentament.

Els alumnes de l'aula de les arts al carrer van oferir un muntatge que criticava el distanciament entre l'home i la natura i cridava a retrobar-s'hi i a respectar-la de nou. El començament el van marcar els participants anant amunt i avall, estressats, amb el mòbil enganxat a l'orella; preocupats, només, per produir i per consumir. Al final, aconseguit l'objectiu de recuperar l'harmonia amb la natura, els que van voltar per la gespa van ser uns insectes gegants, amb una mica de pirotècnia inclosa. Les preguntes que van marcar l'abans i després les va fer una nena: «Què estem fent? Què ens estem fent?».

La festa ha celebrat enguany la 29a edició i, de cara a la 30a, Miquel Riera, d'El Sidral, entitat organitzadora, explicava a Regió7 que la idea és aportar al programa alguna activitat que hi quedi, com van fer en la 20a edició amb la participació de la big band de l'escola municipal de música a l'espectacle de cloenda del correfoc infantil. Va recordar que, enguany, el lema de la festa ha estat Sense tu no hi ha festa, i que la crida ha estat un èxit. Va remarcar que, per fer-la possible, a El Sidral, les mans es multipliquen, i va voler fer un agraïment especial als professors de l'aula de les arts al carrer.