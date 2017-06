L'arribada de la Flama del Canigó a Sant Salvador donarà el tret de sortida a la revetlla

A Sant Salvador de Guardiola la nit més curta de l'any començarà amb l'encesa de la foguera de Sant Joan a l'exterior del pavelló poliesportiu. Un foc que s'encendrà amb la Flama del Canigó que, com a novetat d'enguany, hauran portat corredors locals fent relleus des de Salelles, a través de la carretera vella d'Igualada. L'últim tram estarà reservat als més petits del poble, que seran qui farà arribar la flama a l'Ajuntament on serà rebuda per l'alcalde i regidors. Les associacions de veïns i entitats que ho desitgin podran, a més, recollir el seu propi fanalet de Sant Joan.

Una altra novetat és el concurs d'Instagram de Sant Joan. Per participar-hi només farà falta fer-se seguidor del compte oficial d'Instagram de l'Ajuntament i penjar a la popular xarxa social una fotografia relacionada amb la Flama del Canigó, amb l'etiqueta #Guardiolatéflama . El/la guanyador/-a del concurs, que es coneixerà el 26 de juny, rebrà com a premi un lot de productes de proximitat i que la seva foto sigui la imatge del cartell de Sant Joan de l'any vinent.

Com cada any, a més, hi haurà sopar popular de carmanyola amb acompanyament musical a la zona exterior del pavelló municipal. No hi faltarà coca i cava per tothom.



Alerta amb els petards



La situació excepcional de sequera i calor que aclaparen la comarca aquests dies obliguen a ser previsors. Per això, davant l'evident risc d'incendi, s'ha publicat un ban d'alcaldia amb la prohibició expressa de tirar coets i altres elements pirotècnics que s'enlairen a tot el municipi. La resta de petards es poden utilitzar normalment sempre i quan es faci a les zones habilitades.