372 joves del Bages han gaudit del projecte de lleure inclusiu Libertempo

Un total de 372 infants i joves d´entre 6 i 16 anys han participat aquest curs a les activitats esportives i terapèutiques que ha ofert el Consell Comarcal del Bages a través del programa Libertempo, per assegurar el lleure inclusiu per a aquells col·lectius en risc social per raons de dificultat socioeconòmica o per discapacitat. Dinou municipis del Bages han acollit alguna de les activitats de Libertempo, que incloïa propostes tan diferents com beisbol, handbol, tennis, tennis taula, voleibol, bàdminton, break dance, castells, acrosport, hip hop, jocs tradicionals o alternatius, lacrosse, slack line, parkour, i sessions terapèutiques a través del contacte amb els animals.

Les activitats es van iniciar el mes de febrer i s´acabaran el proper divendres però recentment s´ha fet una trobada amb les famílies, a la qual han assistit una quarantena de persones, que es van reunir a Navàs i van poder conèixer de prop els animals que s´han utilitzat en les sessions terapèutiques. En total, durant el curs han participat 312 infants i adolescents a les activitats esportives (171 nois i 141 noies), i 60 infants i adolescents a la teràpia amb animals (39 nois i 21 noies).

La trobada amb les famílies i les enquestes que es duen a terme formen part del procés de valoració per poder introduir les millores oportunes per a la segona temporada de Libertempo, ja que l´èxit del programa, subvencionat per la Diputació de Barcelona, garanteix la seva continuïtat el proper curs.

L´objectiu de Libertempo és proporcionar una programació esportiva i de lleure variada i integradora que fomenti els valors inclusius, el respecte i la solidaritat, sense entrar en competència amb l´oferta d´activitats esportives més habitual. Entre les sessions més demanades de Libertempo hi ha hagut classes de hip hop, volei o parkour. S´han fet 10 sessions d´una hora per grup cada quinze dies, a cada un dels municipis participants. Dependent de la demanda, alguns municipis han arribat a organitzar fins a 3 grups diferents.

Els municipis participants han estat: Artés, Avinyó, Balsareny, Callús, Cardona, Castellbell i el Vilar, Castellfollit del Boix, Castellgalí, El Pont de Vilomara i Rocafort, Marganell, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Navàs, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet i Súria.



Garantir els drets de tots els infants



Albert Marañón, conseller comarcal d´Acció Social i Ciutadania, destaca que "Libertempo ha estat una gran aposta del Consell Comarcal del Bages per garantir els drets de tots els nens i nenes i nois i noies d´accedir a activitats de lleure, fora del seu horari escolar, independentment de quina sigui la seva situació familiar, amb l´objectiu de desplegar en tota la seva plenitud la llei d´infància" i ha destacat "l´èxit d´aquesta primera convocatòria i la satisfacció dels municipis i les famílies, que garanteix la continuïtat del projecte"

L´anàlisi de situacions de risc en la infància i l´adolescència al Bages assenyalava, en iniciar el projecte, que a la comarca hi ha 1.844 expedients a serveis socials d´infants i adolescents en situació de risc d´exclusió social o que es troben en dificultats que impacten sobre el seu grau de benestar. En un 18% d´aquests casos, els progenitors, tutors o guardadors no poden proporcionar experiències enriquidores o educatives fóra de l´àmbit escolar, amb repercussions negatives en el seu desenvolupament com a infant o adolescent.