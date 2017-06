El Fòrum Econòmic de la Catalunya Central entrega al Govern les firmes recollides en defensa de la mineria

Els representants del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central han fet entrega a la delegada del Govern Laura Vilagrà d'un nou paquet de signatures en defensa de l'activitat minera sostenible a les comarques centrals.

El gest arriba just quan falten 10 dies per a la data marcada per al cessament de l'abocament de residus salins al runam del Cogulló de Sallent.

A l'acte d'entrega hi han participat representants dels comitès d'empresa de les mines afectades, així com membres de les entitats que conformen el Fòrum, entre els quals hi ha la Cambra de Comerç, Pimec Catalunya Central, Promineria i el Gremi de Constructors.

El paquet de suports públics a l'activitat mineria ha inclòs el suport de set Cambres de Comerç (Manresa, Terrassa, Girona, Palamós, Tàrrega, Reus i Lleida), una dotzena d'associacions empresarials, onze col·legis professionals, sis gremis i set unions de botiguers del Bages, 238 empreses i empresaris i 723 signatures de particulars.

Aquestes firmes se sumen a les de 2.500 particulars i 300 empreses recollides el passat dia 13 de maig en el multitudinari acte de suport a la mineria que es va fer al pavelló del Nou Congost de Manresa.