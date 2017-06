La Via Blava que recorrerà la llera del Llobregat de cap a cap comença a caminar

El projecte que en un futur ha de fer transitables a peu, a cavall o en bicicleta les lleres dels rius Llobregat, Anoia i Cardener, es comença a dibuixar i serà una realitat en un màxim de 5 o 6 anys. Diputació i Generalitat ja han començat a treballar en la definició del traçat de la primera fase, que es concentrarà en la columna vertebral del projecte: els 140 quilòmetres que falten entre Castellar de n´Hug i Martorell per completar el Llobregat, i que aquest dimarts han presentat a Manresa davant de desenes d´alcaldes i regidors del territori.

La idea de convertir aquestes lleres en unes Vies Blaves per poder-hi transitar ja es va començar a gestar fa més d´un any, i ara s´han presentat els equips redactors del Pla Director Urbanístic, que ha de definir el marc regulador de les Vies Blaves de forma conjunta sense esperar que ho faci cada municipi, i del projecte constructiu d´aquest primer tram entre Castellar de N´Hug i Martorell (de Martorell a la desembocadura ja està construït i en funcionament). De cara al juliol es preveu presentar el de l´Anoia, i quedarà pendent el del Cardener, però la intenció és que tots estiguin en marxa aquest 2017, «i llavors ja només caldrà licitar les obres», explicava en la presentació a Manresa el vicepresident segon de la Diputació i alcalde d´Igualada, Marc Castells. El pressupost per al seu conjunt, és de 25 milions d´euros, que finançarà la Diputació.

La redacció del tram de Castellar de N´hug a Martorell, que ja s´ha adjudicat, costarà 14 milions d´euros i s´ha dividit en 7 trams d´uns 25 quilòmetres cadascun. De fet, no caldrà una intervenció integral perquè d´aquest total de 140 quilòmetres, uns 98 ja estan executats, 35 s´hauran de millorar, i 7 s´hauran de fer del tot nous.

Ja fa un temps que els equips redactors tant del PDU com del projecte constructiu han començat a treballar i tenen un traçat més o menys definit, però ara demanen la complicitat dels ajuntaments afectats perquè contribueixin a dibuixar-lo definitivament com a coneixedors del territori. En aquest treball previ, també s´han identificat elements patrimonials i les possibilitats que ofereix l´entorn del riu per definir les Vies Blaves, i tot plegat s´ha acompanyat d´unes imatges simulades molt bàsiques de com podrien quedar alguns trams.

«Com un viatge a Ítaca»

En la presentació a Manresa, l´alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, ha valorat les Vies Blaves «per la seva importància estratègica» tant per Manresa, com pel Bages i pel conjunt del territori.

Al seu torn, Marc Castells ha dit que aquest projecte, que és pioner a Europa, respon a l´evolució d´un territori amb poblacions «que fins ara havien mirat els seus rius d´esquena, i ara farem que turistes d´arreu coneguin el seu patrimoni gastronòmic, industrial i natural». Quant a terminis, ha dit que aquest projecte «és com un viatja a Ítaca perquè no hauria d´acabar mai». I és que, més enllà d´adequar les lleres del Llobregat, Cardener i Anoia, la intenció és que més endavant enllaci amb la Via Verda de Girona, i amb l´eix Atenes-Cadis.

Les Vies Blaves recorreran 300 km en 65 municipis

La columna vertebral seran els 186 quilòmetres del Llobregat. Al tram del Cardener s´invertiran 5 milions per als 50 quilòmetres entre Cardona i Castellgalí; i la Via Blava de l´Anoia seguirà 70 quilòmetres des de Calaf fins a Martorell, amb 6 milions d´inversió.