L'Ajuntament d'Avinyó convertirà una casa històrica del poble en equipament

L'Ajuntament d'Avinyó ha comprat una casa històrica del centre del municipi per convertir-la, en el futur, en un equipament municipal encara per definir. Es tracta de la finca coneguda com a Cal Poset, ubicada al número 2 del carrer de Sallent, just davant de la Placeta. Les dimensions de la casa, la seva estructura i el fet de tenir el pati tocant al del Centre Cívic i l'Aula de Música fan que, segons apunta l'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca (ERC), sigui un espai «idoni per convertir-lo en equipament».

Cal Poset és una casa del segle XVIII inclosa en el catàleg de béns immobles protegits, amb un pati situat al seu darrere. La superfície total del conjunt és de 594 metres quadrats. Amb aquesta adquisició, el conjunt format pel Centre Cívic, l'Espai Matiners, l'edifici d'entitats, l'Aula de Música i la casa i els jardins de Cal Poset esdevindrà una «àrea d'activitat sociocultural molt potent», diu Vilaseca.

El consistori ha vist l'adquisició de la casa, que ha costat 80.000 euros, com «una oportunitat» per guanyar un equipament públic. Vilaseca considera que «el preu és bo» tenint en compte la seva ubicació, al mig del poble, i la superfície. La voluntat dels propietaris, els hereus de la família Fort Posa, ha estat que la casa, que fa anys que està deshabitada, passés a ser de propietat municipal, amb l'interès de garantir la seva conservació i preservar el record de la família. Per aquest motiu, ha ofert a l'Ajuntament unes condicions de compra «bastant avantatjoses». Tot i ser conscient de la despesa que suposa la compra i rehabilitació de l'edifici, l'alcalde creu que «té unes possibilitats molt grans per complementar els equipaments del voltant».

La intenció de l'Ajuntament és rehabilitar el conjunt de mica en mica ja que cal condicionar el pati, per connectar-lo amb el del Centre Cívic i l'Aula de Música, i reformar l'edifici, que estructuralment està en bones condicions. D'entrada, es faran «uns condicionaments mínims per evitar les filtracions i reparar alguna biga» i després es definirà quina utilitat pot tenir. Tot i que encara no s'han definit els usos, l'Ajuntament té clar que han de ser de caire sociocultural i s'han apuntat algunes possibilitats, com ara que es pugui utilitzar com a espai museístic o centre de dia.

El consistori preveu parlar amb diferents col·lectius per veure quina és l'opció més convenient i, a partir d'aquí, fer el projecte de rehabilitació i buscar el finançament necessari per tirar-lo endavant. De fet, les esmenes que ERC Bages ha presentat als pressupostos de l'Estat del 2017 preveuen una partida per restaurar aquest edifici històric protegit.