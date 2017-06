La vinyeta per circular per Catalunya seria positiva per al Bages, segons el Montepio

«Els peatges limiten el creixement econòmic de les comarques centrals de Catalunya i generen un fluxos de trànsit que sobrecarreguen les vies alternatives», però tot i així, «l'aplicació de la vinyeta és un pas endavant en la millora de la mobilitat». Aquesta és la visió que en té el Montepio de Conductors de l'anunci del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, d'implementar la vinyeta per circular a les autopistes a partir de l'1 de gener del 2019.

L'entitat creu que l'objectiu que s'haurien de fixar les administracions públiques seria el de la gratuïtat. De tota manera, considera que el pagament de d'aquest 'segell' «permetria circular per les autopistes tindria un efecte positiu en les comunicacions entre el Bages i Barcelona».

Segons les informacions facilitades per la conselleria, el cost anual de la vinyeta seria de l'ordre dels 70 euros per vehicle. Aquest sistema de tarifa plana es fa servir a països europeus, com Àustria o Suïssa. Als vehicles s'hi col·loca un adhesiu que permet circular lliurament per les autopistes, explica el Montepio en un comunicat

Per al Montepio, la vinyeta permetria incrementar els nivells d'equitat entre els ciutadans de diferents territoris de Catalunya, alguns dels quals han de suportar peatges molt cars, mentre que a d'altres zones són més tous. A més, afegeix, «la creació de la vinyeta seria especialment viable a partir de l'any 2019 perquè des d'aleshores fins el 2021 s'acaba el període de concessió de diferents autopistes, algunes de titularitat de l'estat i d'altres de la Generalitat. La proposta de fer realitat aquesta tarifa plana compte, en aquest moments, amb la negativa del govern de l'estat».