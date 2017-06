Una empresa d'autocars deixa sense sortida de final de curs els alumnes de l'institut Bages Sud

La història es torna a repetir. Després que fa tot just poc més de dos mesos una empresa de transports deixés sense una sortida a 300 escolars de Sant Vicenç de Castellet en anul·lar sobtadament el servei contractat, avui, últim dia de curs, la mateixa empresa d'autocars, EOS Fors Fortuna, ha deixat a l'estacada la vuitantena d'alumnes de l'institut Bages Sud, de Castellbell i el Vilar, que havien d'anar d'excursió.

La professora i coordinadora de les sortides del centre, Lídia Giménez, ha explicat a aquest diari que l'institut "havia contractat el servei de dos autocars feia almenys dos mesos". Un dels vehicles havia de portar una cinquantena d'alumnes de primer i segon d'ESO al parc d'aventura Jungle Trek de Tamarit, i un segon autocar havia de transportar una trentena d'estudiants de tercer i quart d'ESO, que anaven al Canal Olímpic de Catalunya, a Castelldefels. Cap ha aparegut. Els alumnes i els sis professors que els acompanyaven els esperaven cap a un quart de 9 d'aquest matí davant de l'institut. En veure que no arribaven els vehicles, Giménez ha trucat a l'empresa de transports, i li han dit, tal i com relata, "que ja estaven venint, tot i que no m'han sabut dir d'on havien sortit exactament". Al cap d'una estona, han tornat a telefonar a l'empresa "però ja no ens han agafat el telèfon", lamenta indignada Giménez.

A partir d'aquí, l'equip docent ha intentat contactar amb altres empreses d'autocars "per aconseguir que substituïssin la que no s'ha presentat, però evidentment, com que és últim dia de curs i molts centres fan excursions, no n'hi havia cap que tingués autocars disponibles", detalla Lídia Giménez.

Els alumnes s'han «quedat amb cara de no entendre res», i els professors, veient que anar d'excursió, com estava previst, és pràcticament impossible estan intentant fer gestions per poder portar els alumnes a piscina municipal de Castellbell, que és al costat del centre de secundària. Les mestres estan telefonant als pares de tots els alumnes perquè els donin l'autorització per poder anar a la piscina.

Lídia Giménez ha avançat que la intenció del centre és «emprendre accions legals contra l´empresa d´autocars. Fer una denuncia amb el suport del departament d´Ensenyament».