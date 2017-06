Fòrum Econòmic lliura les darreres firmes de suport a la mineria

Els representants del Fòrum Econòmic de la Catalunya Central van lliurar ahir a la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, el darrer paquet de signatures recollides d'institucions i particulars per reivindicar el manteniment de l'activitat minera al Bages. Un gest que arriba a deu dies de la data del 30 de juny, inicialment fixada com a límit per als abocaments al Cogulló de Sallent.

Vilagrà va manifestar que la delegació del Govern «ha atès totes les parts» i que «hem intentat fer de pont fins i tot amb els que tenen uns plantejaments més allunyats». I va destacar del procés esdevingut les darreres setmanes que s'hagi palesat «en un acord amb ampli suport al Parlament, en la línia que la mineria al Bages ha de ser sostenible des del punt de vista ambiental, social i econòmic. I que cap d'aquestes potes no pot fallar». També va subratllar que n'hagi sorgit un avançament, per part d'ICL, dels plans de restauració dels runams.

A l'acte d'entrega hi van participar representants dels comitès d'empresa de les mines afectades, així com membres de les entitats que formen el Fòrum. Segons van precisar ahir, el paquet de suports públics a l'activitat minera ha inclòs set Cambres de Comerç (Manresa, Terrassa, Girona, Palamós, Tàrrega, Reus i Lleida), una dotzena d'associacions empresarials, onze col·legis professionals, sis gremis i set unions de botiguers del Bages, 238 empreses i empresaris i 723 signatures de particulars. Aquestes se sumen a les de 2.500 particulars i 300 empreses recollides el 13 de maig.