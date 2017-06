Els cotxes dièsel perden els descomptes ECO a les autopistes catalanes

Els descomptes ECO a les autopistes catalanes al qual podien accedir alguns vehicles dièsel d'emissions de contaminants baixes han desaparegut. Aquests vehicles podran tenir la resta de bonificacions, per alta ocupació, per recurrència, per circular en els horaris d'alliberament, per exemple a l'autopista C-16, o el 45% de rebaixa que hi ha en aquesta mateixa via els dies feiners. Però fins ara també podien beneficiar-se del 30% en el preu del peatge si es consideraven ECO, i aquest és el descompte que ha eliminat el Govern seguint les polítiques europees que s'han impulsat arran del que es va conèixer com a Diesel Gate, les estafes de determinades marques en els motors que instal·laven als vehicles, i que falsejaven les emissions.

Es penalitza, lleugerament, l'ús del dièsel a les autopistes, com també passarà en el futur si es vol circular per una gran ciutat, com ara Barcelona. I es bonifica els vehicles més nets, que circulen amb electricitat o amb sistemes híbrids. I aquesta política es deu al compromís d'algunes ciutats europees com Barcelona per la millora de la qualitat de l'aire i a les conseqüències que es deriven del Diesel Gate.

A partir d'ara, tindran el peatge gratuït els vehicles elèctrics purs, els d'hidrogen, els elèctrics d'autonomia estesa i els híbrids endollables amb una autonomia mínima de 40 km. Fins ara només gaudien d'aquest 100% de descompte els elèctrics purs.

La resta d'híbrids, el de gas natural, els de gas liquat del petroli (GLP) o biogàs i els de benzina o bietanol Euro6 o superior, també podran tenir un descompte del 30% del peatge. L'acord podria entrar en vigor avui mateix.