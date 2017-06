Una empresa d'autocars deixa sense sortida de final de curs 80 estudiants de Castellbell

ARXIU PARTICULAR

Alumnes de l´institut Bages Sud que ahir havien d´anar d´excursió ARXIU PARTICULAR

Després que fa poc més de dos mesos una empresa de transports va deixar sense una sortida 300 escolars de Sant Vicenç de Castellet en anul·lar sobtadament el servei contractat, ahir, últim dia de curs, la mateixa empresa d'autocars, EOS Fors Fortuna, va deixar a l'estacada la vuitantena d'alumnes de l'institut Bages Sud, de Castellbell i el Vilar, que havien d'anar d'excursió. La intenció del centre és emprendre accions legals contra l'empresa de transports.

La professora i coordinadora de les sortides del centre, Lídia Giménez, explicava ahir que l'institut «havia contractat el servei de dos autocars feia almenys dos mesos». Un dels vehicles havia de portar una cinquantena d'alumnes de primer i segon d'ESO al parc d'aventura Jungle Trek de Tamarit, i un segon autocar havia de transportar una trentena d'estudiants de tercer i quart d'ESO, que anaven al Canal Olímpic de Catalunya, a Castelldefels. Cap dels dos no va aparèixer.

Els alumnes i els sis professors que els acompanyaven els esperaven cap a un quart de 9 del matí davant de l'institut. En veure que no arribaven els vehicles, Giménez va trucar a l'empresa de transports, i li van dir «que ja estaven venint, tot i que no m'han sabut dir d'on havien sortit exactament». Al cap d'una estona, va tornar a telefonar a l'empresa «però ja no ens han agafat el telèfon», lamentava indignada.

A partir d'aquí, l'equip docent va intentar contactar amb altres empreses d'autocars «per aconseguir que substituïssin la que no s'ha presentat, però evidentment, com que és l'últim dia de curs i molts centres fan excursions, no n'hi havia cap que tingués autocars disponibles», detallava.

Giménez va avançar que la intenció del centre és «fer una denúncia amb el suport del departament d'Ensenyament». Durant el dia d'ahir, l'empresa no va atendre cap de les trucades fetes per aquest diari.