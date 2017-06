El jutge accepta estudiar la moratòria d'Iberpotash per seguir abocant al Cogulló

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acceptat a tràmit l'incident d'execució de sentència que va presentar l'empresa Iberpotash davant del jutge per poder seguir abocant sal al Cogulló de Sallent més enllà del 30 de juny.

El jutge ha convocat totes les parts implicades a una vista que ha fixat pel proper 29 de juny per escoltar totes les posicions i prendre una decisió. L'empresa minera demana una moratòria de 20 mesos que va acompanyada d'un seguit de mesures transitòries per poder seguir abocant de manera controlada al Cogulló fins que hagi acabat de construir la rampa de Cabanasses, que ha de permetre el trasllat de l'activitat de Sallent a Súria.

El 30 de juny és la data límit fixada perquè Iberpotash deixi d'abocar runam salí al Cogulló de Sallent per donar compliment a una sentència judicial ferma. Per poder allargar aquest termini l'empresa minera va presentar el dimecres 14 de juny davant del jutge del TSJC un incident d'execució de sentència per poder seguir abocant al Cogulló fins al 2019. Si no es produeix aquesta moratòria, l'empresa no pot garantir la continuïtat de tots els llocs de treball de Sallent.

La companyia minera va rebre la resposta del jutge aquest dimecres al vespre on els informa que accepta a tràmit la petició de moratòria i els cita per proper 29 de juny –un dia abans de la data assenyalada per finalitzar els abocaments- en una vista als jutjats.