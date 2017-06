«No m'ho pot fer això, vostè és el meu sostenidor»

? Elegant i sobri, de to sempre ponderat, Josep Maria Carrera no deixa mai de banda el sentit de l'humor. Com quan, dimarts, recordava la seva jubilació. «Les darreres setmanes em vaig anar acomiadant de les meves pacients, i l'última em va dir: 'no m'ho pot fer això, no se n'adona que vostè és el meu sostenidor? I quan una dona troba un bon sostenidor, ja no el deixa mai'. Tants anys de professió per acabar sent un sostenidor».