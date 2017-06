372 joves del Bages han gaudit del programa de lleure inclusiu del Consell

Un total de 372 infants i joves d'entre 6 i 16 anys han participat aquest curs en les activitats esportives i terapèutiques que ha ofert el Consell Comarcal del Bages a través del programa Libertempo, per assegurar el lleure inclusiu per a aquells col·lectius en risc social per raons de dificultat socioeconòmica o per discapacitat.

Dinou municipis del Bages han acollit alguna de les activitats de Libertempo, que incloïa propostes tan diferents com beisbol, handbol, tennis, tennis taula, voleibol, bàdminton, break dance, castells, acrosport, hip-hop, jocs tradicionals o alternatius, lacrosse, slack line, parkour, i sessions terapèutiques a través del contacte amb els animals.

Les activitats es van iniciar el mes de febrer i s'acabaran avui, divendres. En total, durant el curs 312 infants i adolescents han participat a les activitats esportives (171 nois i 141 noies), i 60 infants i adolescents a la teràpia amb animals (39 nois i 21 noies).

Recentment, s'ha fet una trobada amb les famílies a Navàs, a la qual han assistit una quarantena de persones. La trobada i les enquestes que es duen a terme formen part del procés de valoració per poder introduir les millores oportunes per a la segona temporada de Libertempo, ja que l'èxit del programa, subvencionat per la Diputació de Barcelona, garanteix la seva continuïtat el proper curs.