Els centres oberts del Bages garantiran àpats a l'estiu a 90 infants

Més de 90 nens i nenes de famílies amb pocs recursos del Bages tenen garantits l´esmorzar i el dinar durant tot l´estiu gràcies als centres oberts d´Avinyó, Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Súria. Els propers dies, aquest servei iniciarà la seva activitat per evitar que els infants puguin quedar desatesos en temes d´alimentació un cop s´acaba el curs i, per tant, ja no poden gaudir de les beques menjador. Aquest servei està gestionat pel Consell Comarcal del Bages.

Els mesos d´estiu, els centres oberts -que durant el curs ofereixen activitats fora de l´horari escolar- amplien el seu horari per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels infants de famílies amb problemes socioeconòmics. Els usuaris d´aquest servei són valorats i escollits pels serveis socials municipals seguint criteris de situacions de risc d´exclusió social i pobresa econòmica que dificulta la cobertura de necessitats bàsiques com l´alimentació.

Els centres oberts són cofinançats pel Consell Comarcal del Bages, a través del Departament de Treball Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb els Ajuntaments. Els recursos del projecte es dediquen a la contractació de professionals de l´educació social i al cost de dos àpats diaris, que presta una empresa de càtering.

El projecte de centres oberts a l´estiu ha anat creixent els darrers anys, mentre que l´any 2014 s´oferien una trentena de places entre Bages i Moianès (que aleshores formava part del Bages), aquest any es donarà servei a 91 infants de 4 municipis del Bages. En total, el Consell Comarcal oferirà 1.785 àpats a Avinyó, Callús i Sant Joan. En el cas de Súria, aquest servei va a càrrec de l´Ajuntament.

El conseller comarcal d´Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, ha volgut destacar la importància dels centres oberts "per oferir una tasca d´educació en el lleure durant tot l´any i, especialment, per fer una aposta clara per ampliar el servei a l´estiu i garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels infants, que podien quedar desatesos durant els mesos de vacances".