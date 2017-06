El Govern estudia un rescat anticipat de l'eix Transversal per a aquest any

La Generalitat pretén fer efectiu el rescat de l'eix Transversal, valorat en 530 milions d'euros, abans no s'acabi l'any com a mesura per reduir el dèficit. Les opcions passen per recórrer al Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) per cobrir com a mínim el 70 % del cost, o bé a entitats bancàries.

Fonts del departament d'Economia i Hisenda han explicat a aquest diari que la proposta tot just està «en fase d'estudi» i s'ha de veure quina pot ser la millor via de finançament, però també han assegurat que hi ha la decisió ferma de tirar-la endavant tant com es pugui. «És una molt bona operació que ens permetria estalviar i reduir el dèficit», sosté el departament, que ha calculat l'estalvi financer en 700 milions d'euros a partir del rescat i fins al 2040, que és quan s'acabaria la concessió.

Les obres de construcció de l'eix Transversal van anar a càrrec de l'empresa Cedinsa, que és qui l'explota amb un peatge a l'ombra, sobre la base d'un cànon que la Generalitat li va pagant en funció del trànsit que hi passa, i a canvi, l'empresa en fa el manteniment. Per això l'operació del rescat anticipat es veu com una bona oportunitat que respon «a criteris econòmics».

La proposta es planteja ara perquè el mateix contracte de concessió preveu la possibilitat d'una rescissió en terminis de deu anys. S'escau el 2017, de manera que l'executiu català té de termini fins al 31 de desembre d'enguany per poder fer efectiva la rescissió.

És en aquest context que el Govern està estudiant les alternatives possibles per finançar el rescat, entre les quals hi ha el FLA «però també els bancs», reiteraven ahir fonts del departament, i asseguraven que a hores d'ara «encara no hi ha res decidit».

Per la seva banda, i en aquest mateix sentit, el vicepresident del Govern i titular del departament d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, va explicar ahir en una jornada a Barcelona que el mandat parlamentari del Govern obliga a «estudiar totes les finestres de sortida». És en aquesta línia que «volem poder parlar amb tothom, amb les empreses i amb els mercats», i va afegir que l'executiu català espera ara veure quina és «l'actitud de la resta i quines possibilitats es concreten».



775 milions per rescatar la C-16

Cedinsa també té la gestió del tram de peatge a l'ombra de l'eix del Llobregat (C-16) entre Manresa i Berga, i també del Ter (C-17), i de diverses vies a la demarcació de Girona. Tanmateix, fonts del departament no van confirmar ni desmentir ahir si el Govern també es planteja el rescat a curt termini d'aquestes altres carreteres.

Precisament, el Bages fa temps que espera el rescat de la C-16, però en aquest cas la preocupació és pel tram de pagament amb peatges, del qual té la concessió Autema. En una entrevista publicada en aquest diari el 19 de juliol del 2015, l'aleshores conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, va valorar el rescat de la C-16 de Manresa a Sant Cugat en 775 milions d'euros, però això sense tenir en compte els túnels de Vall-vidrera.