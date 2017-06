L'Ajuntament de Sallent fa un protocol contra l'assetjament als seus treballadors

L'Ajuntament de Sallent ha aprovat integrar un protocol de detecció i actuació davant de situacions d'assetjament que pugui patir el personal laboral que hi treballa.

El protocol defineix les situacions en què es pot trobar un treballador i com pot actuar davant dels casos d'assetjament, tant psicològic com sexual, per raó de sexe o orientació sexual, o altres discriminacions a la feina. Paral·lelament, s'ha elaborat una guia annexa al protocol que podran seguir tant la persona assetjada com un tercer per tal de fer la denúncia o la queixa.

Un equip de treball vetllarà per aquesta iniciativa a nivell preventiu, per intentar que aquestes situacions no es produeixin i hi hagi un bon ambient de treball.