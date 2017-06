Uns 90 infants de famílies amb pocs recursos del Bages tindran àpats d'estiu

Més de 90 nens i nenes de famílies amb pocs recursos del Bages tindran garantits dos àpats (l'esmorzar i el dinar) durant tot l'estiu mitjançant els centres oberts d'Avinyó, Callús, Sant Joan de Vilatorrada i Súria.

Segons van explicar ahir fonts del Consell Comarcal del Bages, els propers dies, aquest servei iniciarà la seva activitat per evitar que els infants puguin quedar desatesos en l'àmbit de l'alimentació un cop s'acaba el curs escolar i, per tant, ja no poden gaudir de les beques menjador. Aquest servei està gestionat per l'ens comarcal.

Durant els mesos d'estiu, els centres oberts -que durant el curs ofereixen activitats fora de l'horari escolar- amplien el seu horari per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels infants de famílies amb problemes socioeconòmics.

Els usuaris d'aquest servei són valorats i escollits pels serveis socials municipals corresponents seguint criteris de situacions de risc d'exclusió social i pobresa econòmica que es considera que dificulta la cobertura de necessitats bàsiques com l'alimentació.

Els recursos del projecte es dediquen a la contractació de professionals de l'educació social i al cost de dos àpats diaris, que presta una empresa de càtering. El projecte de centres oberts a l'estiu ha anat creixent els darrers anys: mentre que l'any 2014 s'oferien una trentena de places entre Bages i Moianès (que aleshores formava part del Bages), aquest any es donarà servei a 91 infants de 4 municipis del Bages. En total, el Consell Comarcal oferirà al llarg d'aquests mesos d'estiu 1.785 àpats als centres d'Avinyó, Callús i Sant Joan. En el cas de Súria, aquest servei és a càrrec de l'Ajuntament.

Els centres oberts són cofinançats pel Consell Comarcal del Bages, a través del departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb els ajuntaments.

El conseller comarcal d'Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, ha volgut destacar la importància dels centres oberts «per oferir una tasca d'educació en el lleure durant tot l'any i, especialment, per fer una aposta clara per ampliar el servei a l'estiu i garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels infants que podien quedar desatesos durant els mesos de vacances».