La CUP de Sallent demana la dimissió de l'alcalde Saldoni per acumulació de càrrecs públics

La CUP de Sallent, a l'oposició en aquest Ajuntament, demana públicament la dimissió de l'alcalde, David Saldoni, per considerar que acumula un excés de càrrecs i que desatén el poble.

La petició arriba a l'equador del mandat, i després que fa mig any que l'alcalde es va incorporar a la Diputació de Barcelona com a assessor del PDeCAT en règim de dedicació exclusiva, tot renunciant a la tasca plena a l'Ajuntament. Saldoni també forma part de l'executiva nacional del partit, és vicepresident de l'Associació Catalana de Municipis, i vocal de l'Associació de Municipis per la Independència. Per tot plegat, la CUP considera que «és impossible que pugui dedicar-se a governar dignament el poble».

La formació anticapitalista considera «indignant» que Saldoni ostenti un càrrec fora del municipi amb un sou de 4.500 euros i, a la vegada, no renunciï als 1.000 euros més de Sallent. Per a la CUP, Saldoni «ha trencat el pacte amb els veïns que el van votar», i està utilitzant l'Ajuntament «com un trampolí per fer carrera política més enllà de Sallent».

Quant als dos anys de mandat, els cupaires retreuen al govern el retard que han tingut les obres de Cal Carrera i el de la futura residència, o la quantitat de pisos buits que hi ha, entre d'altres.