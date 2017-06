Un foc declarat a mitja tarda crema sis hectàrees de vegetació a Esparreguera

Una quarantena de dotacions dels Bombers de la Generalitat van participar ahir a la tarda en l'extinció d'un incendi forestal a Esparreguera, al límit amb el terme dels Hostalets de Pierola. De fet, el foc va cremar a tocar d'aquesta població. L'incendi va acabar cremant un total de 6,5 hectàrees, segons fonts dels bombers. La meitat, 3,5 hectàrees, corresponien a pi blanc, mentre que la resta (3 hectàrees) eren de cereal.

L'incendi es va declarar a 2/4 de 6 de la tarda a prop de la carretera dels Hostalets a Esparreguera (B-231), a tocar de la població anoienca. Els bombers hi van abocar tota l'artilleria. En total, hi van treballar una trentena de dotacions terrestres i onze mitjans aeris. Cap a 2/4 de 9 del vespre, els efectius van poder donar per estabilitzat el perímetre del foc. A la nit, a l'hora de tancar l'edició, els bombers i les ADF continuaven remullant el terreny amb l'objectiu de donar per extingit el foc.

Al llarg del dia d'ahir, es van declarar nombrosos petits incendis més arreu de les comarques, que van poder ser apagats amb rapidesa. A Sallent, van cremar 500 metres quadrats de matolls, mentre que també van cremar 1.000 m2 darrere de l'escola La Sèquia de Manresa. També va cremar un petit foc a la tor-re de Santa Caterina, a Manresa.