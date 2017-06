«L'alta temperatura i la baixa humitat han deixat els camps en situació de màxim risc»

Hi ha un trinomi fatal quan es parla d'incendis: una alta temperatura, una baixa humitat i el vent. Dijous, a Sant Fruitós de Bages, coincidien totes les circumstàncies, i una causa avui inexplicable: la imprudència de deixar una burilla en una zona d'herba seca. «Xoca que aquestes actituds no estiguin eradicades. Sap greu, perquè aquestes són causes evitables i sembla que després de tants anys d'incendis a Catalunya i concretament a la Catalunya Central no sigui una circumstància que la població ja tingui absolutament assumida», explica Francesc Boya, cap d'Emergències de la Catalunya Central.

La temperatura és un problema (dijous, 38,1ºC), però no ho és si es tracta d'un fet puntual. La gravetat arriba quan fa dies que el bosc i els conreus estan patint temperatures altes. I aquest és el cas d'aquests dies. Les previsions meteorològiques no indiquen que hi hagi d'haver millores durant el mes de juliol, per tant, la situació és de màxima alerta. Els mapes, encara molt prematurs i poc fiables, indicarien un juliol sec i un agost amb una mica de pluja, segons fonts properes al cos de Bombers.

A la temperatura cal sumar-hi la humitat, que si és molt baixa contribueix a ressecar de manera molt important la planta. També té més incidència la persistència d'una situació de baixes humitats durant dies que no pas situacions puntuals. Alta temperatura i baixa humitat han assecat de manera molt important les zones d'herbes, de matolls i els camps, i ens aquests casos, segons Boya, podem tenir situacions complicades. Els bombers temen que es pugui produir algun incendi en els propers dies que superi les 500 hectàrees. En el de Sant Fruitós, segons el recompte del perímetre, es van cremar 104,9 hectàrees (un 95% del cremat corresponia a camps).

Els bombers van destinar a Sant Fruitós uns 160 homes en el moment de més presència, repartits en 37 dotacions terrestres. A més van treballar remullant la zona 4 helicòpters bombarders, dos de comandament, 4 avionetes i dos aparells de comandament.



Efectius repartits

Dijous, en el moment de l'incendi no hi havia cap altre foc forestal a Catalunya, però el parc de Manresa tenia efectius en un incendi en un domicili a Monistrol de Montserrat, segons ha explicat el mateix Boya. La importància del sinistre de Sant Fruitós va fer que s'hi destinessin un nombre important de recursos, però Boya es lamentava ahir que quan un incendi afecta zona urbana s'han de destinar vehicles a protegir edificis i persones, i això resta potència de combat contra l'avenç de les flames. És la situació en què es van trobar dijous. El fet que hi hagués molta zona de cultius, va fer que l'acció dels mitjans aeris fos molt efectiva.

Boya ha lamentat el col·lapse de trànsit que es va crear, però «el foc va saltar la N-141C, també la C-16C i el vam aturar a 300 metres de l'eix Transversal». El cap d'Emergències ha explicat que van intentar no tallar l'eix Transversal, però la mateixa potència de foc i el vent van fer que el núvol fos molt pla, i el perill que arribessin les flames era alt».