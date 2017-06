Sallent encarrega un estudi per conèixer l'afectació de la salinització al municipi

L'Ajuntament de Sallent encar-regarà un estudi per avaluar els danys i perjudicis que hagi pogut causar en espais públics del municipi la salinització acumulada com a conseqüència de l'activitat minera. A partir dels resultats d'aquesta anàlisi «decidirem què fem», apunta l'alcalde, David Saldoni, amb la possibilitat de reclamar una indemnització a Iberpotash per les afectacions.

La proposta tirarà endavant a partir d'una moció impulsada en el darrer ple pel grup municipal d'ERC, a l'oposició, i que va tenir el suport del govern de CiU (la CUP es va abstenir). Tal com consta en la moció, el plantejament respon al compliment d'una sentència que el 2014 ja «va condemnar Iberpotash i altres persones físiques a indemnitzar el cost econòmic de la recuperació ambiental fins a l'eliminació de la salinitat, i a adoptar les mesures de restauració necessàries per preservar i mantenir l'equilibri ecològic, assumint-ne el cost econòmic, tant en pous com en fonts, torrents i rius on s'hagués produït la contaminació».

La sentència enumera diverses zones d'afectació als municipis de Súria, Callús, Santpedor i Sallent, i el setembre passat el jutge ja va dictaminar-ne l'execució, però es dóna el cas que l'Ajuntament de Sallent mai no ha presentat cap petició per damnificació.

Precisament, i més enllà d'encarregar l'estudi, la moció d'ERC plantejava que l'Ajuntament es personés a les actuacions judicials del Jutjat Penal número 1 de Manresa on es va dictar la sentència per poder demanar que Iberpotash i les persones condemnades assumeixin el cost dels danys esmentats, però com que ja se n'ha ordenat l'execució sense que prèviament es fes la reclamació, tot indica que ara l'Ajuntament no es podrà afegir a la causa. Per això, la moció es va esmenar, i en el punt on s'expressa la voluntat de personar-se a les actuacions judicials del jutjat de Manresa, es va introduir l'afegit: «en el cas que sigui possible».

ERC confia que, un cop fet l'estudi i s'hagin quantificat els danys, «trobarem la manera legal de fer encabir la reclamació», apunta la portaveu del partit, Pilar Sala. I és que, a més a més de les possibles afectacions que la salinització hagi pogut tenir en torrents, pous i rieres (que ja enumera la sentència), ERC sosté que l'activitat minera també ha tingut conseqüències per a l'aigua de boca, que ha hagut de resoldre l'Ajuntament. Segons Sala, com que els pous que captaven aigua a prop del riu es van salinitzar, Sallent va haver de construir una nova planta de captació i potabilitzadora, i mentre no va ser operativa, el municipi va haver de comprar l'aigua a Balsareny, entre el 1999 i el 2003, i per això «estem pagant l'aigua més cara».



Saldoni és prudent

Per la seva banda, David Saldoni troba bé encarregar aquest estudi, i puntualitza que si no s'havia fet fins ara és perquè «la interlocutòria no demanava a l'Ajuntament de Sallent que presentés aquest informe».

L'alcalde confia que «ens dirà de qui és realment la culpa de les salinitzacions», i en aquest sentit és prudent i no vol anticipar resultats. Pel que fa a la salinització dels pous que va afectar l'aigua de boca, diu que «sempre s'acusa l'empresa però en realitat fins ara no hi ha cap enginyer que ho hagi dit», i troba sospitós que l'inici del problema coincidís amb la construcció de la variant de Sallent.