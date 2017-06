Les comarques centrals celebren una revetlla amb temperatures de rècord

La revetlla d'enguany ha estat la nit més curta, i també una de les més caloroses de les últimes dècades en el conjunt de la Catalunya Central. A Manresa, els termòmetres marcaven ahir 33,6 graus de màxima, que suposaven un lleuger descens després de dos dies de rècord en aquest any, amb 36,9 graus de màxima dijous, i 36,7 divendres, que han convertit aquesta revetlla en la més calorosa a la ciutat com a mínim des del 1994.



L'onada de calor (que anit es donava per finalitzada) ha deixat valors inusuals per a l'època, propers als 40 graus en diversos observatoris, i amb les puntes més altes entre dijous i divendres. A Artés, divendres es va assolir la màxima de tot aquest episodi a les comarques centrals, amb 38,7 graus, però també han estat significatius els 37,9 també de divendres a Sant Salvador de Guardiola, i els 37,7 de Castellnou de dijous.



L'onada de calor d'aquests dies destaca per les altes temperatures i també per la seva persistència. A Manresa, per exemple, hi ha hagut registres més elevats en un mes de juny que els 36,9 graus de dijous: el 1986 es va arribar als 37,5: el 2001 i el 2003 als 38; i el 1994 als 38,5 graus, però la situació actual destaca pel seu caràcter sostingut. A la capital del Bages, en tot el juny tan sols hi ha hagut 7 dies a començament de mes amb màximes per sota dels 30 graus, i en canvi, n'hi ha hagut 9 en què s'han superat els 35. Això ha disparat la mitjana de les màximes, que aquest mes de juny és de 32,2 graus, 4 per sobre del que seria habitual per l'època segons els registres acumulats des del 1985 al Camp d'Aprenentatge del Bages (a la casa de la Culla de Manresa).



D'altra banda, les mínimes també estan sent excepcionalment altes, amb nits caloroses que encara acumulen la calor del dia. Si la mitjana de les mínimes a Manresa durant el mes de juny és de 14,6 graus, enguany és de 16,5. Aquesta darrera setmana hi ha hagut mínimes sostingudes properes als 20 graus.

Un juny semblant al del 2003



Les temperatures d'aquest mes a Manresa són similars a les que hi va haver el juny del 2003. Aleshores, la mitjana va ser de 24,7 graus (ara de 24,9), la mitjana de les mínimes de 16,7 (ara és de 16,5), i la de les màximes de 32,7 (ara és de 32,2).



Sense que hagi de servir de precedent, l'estiu del 2003 va ser molt castigat pels incendis. Destaquen les més de 500 hectàrees cremades en dos focs el juliol a Castellbell i Talamanca, i sobretot, pel fatídic doble incendi de 5 dies i amb 5 morts, que començava el 10 d'agost, i que va arrasar 4.675 hectàrees entre el Vallès Occidental, el Bages i el Moianès.