L'oposició considera que hi ha «serrells per lligar»

L'Ajuntament de Navàs ha aprovat inicialment el pla urbanístic en el darrer ple municipal amb els vots a favor de l'equip de govern de la CUP. Tots els grups de l'oposició, ERC, amb tres regidors, CiU, amb dos, i el PSC, amb un, en canvi, s'han mostrat contraris al nou planejament.

La regidora del grup municipal d'ERC Hortènsia Font justificava la disconformitat de la seva formació amb el pla perquè «hi ha molts serrells per lligar, com convenis que no estan signats». Quant a la creació de tres parcs periurbans per assolir el percentatge de zona verda del municipi, considera que «fa la impressió que és un tema que ens pot sortir malament a la llarga», tenint en compte que hi ha d'haver expropiacions de terrenys i que es preveu un canvi de normativa.

En aquest sentit, la formació republicana seria partidària que totes les formacions municipals facin pressió conjuntament perquè no s'exigeixi el percentatge de zona verda que es demana «perquè no la necessitem i no té cap sentit».

Per la seva banda, el regidor del PSC, Jordi López, també es mostra contrari al pla urbanístic «perquè creiem que no té visió estratègica i no està pensant en el futur». El regidor socialista retreu al govern «falta de previsió en el creixement del poble cap al cantó del polígon» i considera que «l'han fet tan conservador que no és un POUM, després de 10 anys som al mateix lloc» i «l'hem fet més petit amb menys projectes i menys previsió de futur», assegura.

També considera que «hem tingut una oportunitat única per fer créixer el municipi i tenir sòl públic i no hem fet res». El representant del PSC tampoc veu clara la fórmula dels parcs periurbans perquè «pot ser que a la llarga ens costi molts diners». López creu que «no s'ha pensat en el municipi a 20 anys vista i es fa una mirada molt curta».