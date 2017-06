El POUM de Navàs preveu tres parcs a la perifèria per ampliar la zona verda

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Navàs ha superat la tercera aprovació inicial, que el govern de la CUP espera que sigui «la definitiva» per tirar endavant la planificació del municipi, que està encallada des de fa gairebé una dècada. El canvi més substancial respecte als anteriors textos és la previsió de tres parcs a la perifèria del poble (periurbans) amb l'objectiu de complir el percentatge de zona verda que fixa la normativa.

En l'anterior aprovació inicial el pla ja preveia un parc periurbà als camps de sota del parc de l'Alzineta, que, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Josep Casafont, «creiem que és necessari perquè Navàs no té cap zona d'esbarjo important». Per la necessitat, però, de complir amb el 20% de zona verda que marca la llei, el nou text preveu dos parcs més, un a la sortida del poble anant cap al Mujal i l'altre a la sortida en direcció a Puig-reig. Aquest dos espais s'han previst seguint el mateix model de parc periurbà «perquè si mai hem de comprar els ter-renys sigui a preu de sòl rústic».

Casafont confia que amb l'aprovació de la nova llei de territori, que s'està tramitant, «el percentatge de zones verdes als pobles amb zona rural no sigui tan estricte perquè, evidentment, no té sentit» i es pugui prescindir d'aquests dos darrers parcs fent una modificació del planejament. Considera que «la llei és injusta perquè no tenen res a veure Manresa amb Barcelona i encara menys amb Navàs».

Segons Casafont, la nova proposta del POUM, que ha incorporat gran part de la trentena d'al·legacions rebudes, «no ha canviat les línies estratègiques però si coses puntuals». Tal com ja preveia la primera aprovació inicial la Fàbrica Nova passarà a ser sòl urbà residencial, l'Ajuntament es quedarà una part de l'equipament i la resta es dedicarà a habitatges. En canvi, el polígon vell seguirà com fins ara i no es convertirà en zona residencial, tal com era previst en propostes anteriors del POUM.

En aquest sentit, Casafont argumenta que no es preveu una zona de creixement «sinó que acabem de consolidar l'espai intern de dins el nucli» a les zones de la Fàbrica Nova, el pavelló i tocant al municipi de Balsareny amb l'objectiu de «consolidar el que queda per construir abans de créixer».

Un dels punts que han generat més controvèrsia del pla és la construcció de 18 habitatges de protecció oficial en uns terrenys del bisbat de Solsona que hi ha al centre del nucli del Mujal. Els veïns hi han mostrat la seva disconformitat perquè asseguren que amb aquest creixement es doblaria o triplicaria la població del nucli rural i volen que es limiti a un màxim de 6 habitatges. Per quest motiu, van presentar al·legacions al pla, algunes de les quals han estat acceptades, però no s'ha reduït el nombre d'habitatges perquè el consistori al·lega que la zona residencial es regeix per normes subsidiàries de l'any 1994 i el bisbat té uns drets adquirits.

Però tot i l'aprovació inicial del pla, l'Ajuntament ha proposat als veïns del Mujal fer una reunió a tres bandes amb el bisbat per trobar una solució que satisfaci totes les parts. Casafont assegura que intentaran «reduir el nombre d'habitatges tant com puguem, però els números han de sortir perquè, si no, ens impugnaran el POUM». Amb l'aprovació inicial del pla s'inicia un nou període d'al·legacions de 45 dies amb la previsió que, abans d'acabar l'any, s'aprovi i es pugui fer arribar a la Comissió d'Urbanisme perquè hi doni el vistiplau.