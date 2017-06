Càritas Sant Fruitós recapta 800 euros en el sopar solidari

Unes 120 persones van assistir dissabte al sopar solidari organitzat per Càritas a Sant Fruitós de Bages, en el qual es van recaptar uns 800 euros. Aquests diners s'invertiran a realitzar millores a les instal·lacions del local de l'entitat i en la compra d'aliments per repartir entre les persones que ho necessitin. Una de les primeres millores que es realitzarà serà el canvi de la porta d'entrada al local per fer-lo més accessible. El sopar es va celebrar al pati de l'edifici i hi van assistir l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, i la regidora de Benestar Social, Cristina Murcia.