L'àrea de Castelltallat amplia la vigilància del bosc amb càmeres a Bages i Moianès

Les comarques del Bages i el Moianès disposaran aquest estiu d'una dotzena de càmeres de videovigilància, com a mínim, per detectar possibles incendis forestals. A les cinc que ja hi havia instal·lades a Sant Feliu Sasserra i Calders, aquests dies l'ADF Amics del Bosc, que agrupa els municipis d'Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu de Bages i Sant Pere Sallavinera, n'està col·locant 7 més a la seva àrea d'influència. La intenció de l'agrupació seria col·locar-ne entre 3 i 5 més aquest mateix estiu per arribar a controlar les 18.000 hectàrees forestals d'aquesta zona.

La instal·lació d'aquests nous dispositius va començar dijous passat amb la col·locació de tres càmeres al dipòsit de Castelltallat, des d'on es podrà controlar, per una banda, la zona de Castelltallat, Salo i Pinós, i per l'altra, pràcticament tot el el terme de Fonollosa, Sant Pere i Aguilar. Divendres, se'n van col·locar dues més al collet de Biosca.

Aquests dispositius s'han pogut instal·lar gràcies al finançament dels ajuntaments d'Aguilar de Segarra, Fonollosa, Rajadell, Sant Mateu de Bages i Sant Pere Sallavinera, que són els municipis que componen una de les ADF més extenses del país, i a la col·laboració de l'empresa ASP-Wi-Fi, que s'ha fet càrrec de la instal·lació dels dispositius i la seva connexió a Internet.

Avui, dimarts, és previst que entrin en funcionament dues càmeres més al castell de Castellar, al terme d'Aguilar de Segarra, finançades pels mateixos ajuntaments i, en aquest cas, gràcies a la col·laboració de l'empresa Eurona. Aquestes han de pemetre «veure la zona de l'eix Tranversal que no veiem des dels altres punts», apunta el president de l'ADF Amics del Bosc Bages-Anoia, Pere Fons, que també destaca «que haguem estat capaços de fer una xarxa» . Les càmeres han de permetre detectar columnes de fum i «que en poc temps puguem arribar a un incendi, som els que estem més a prop i així podem guanyar deu o quinze minuts».

Per a Fons, la suma d'esforços que fan les ADF del Bages i el Moianès amb aquest sistema «és un petit exemple de com haurien d'anar les coses, hem sumat esforços, tothom hi posa de la seva part i surt una iniciativa que és útil i que permetrà tenir el territori ben controlat». Un cop s'hagin fet els ajustaments per tenir la millor visió, les set càmeres es podran veure pel web Vigilant.cat. L'ADF Amics del Bosc està treballant per poder instal·lar entre 3 i 5 nous dispositius en dos punts més.