L'escola La Serreta lliura 115 mòbils per reciclar

L'escola La Serreta de Santpedor ha fet entrega dels 115 mòbils per reciclar obtinguts en la campanya de recollida que han estat fent els alumnes de 5è en el darrer trimestre de curs, a la classe d'anglès. El lliurament s'ha fet a la fundació Jane Godall Institute, que la impulsa per lluitar contra l'extracció que es fa al Congo d'un material utilitzat per a la fabricació de mòbils, i que posa en perill l'hàbitat natural de goril·les i ximpanzés. Amb la campanya, La Serreta n'ha apadrinat 4, que es diuen Lemba, Cheempo, Anzac i Kodia.