La plataforma digital Vigilant.cat permet veure els dispositius des de qualsevol punt

La Federació d'ADF del Bages i el Moianès centralitza les diferents càmeres de videovigilància que hi ha instal·lades al territori per controlar el bosc en la plataforma de visualització i gestió Vigilant.cat. Per desenvolupar-la, ha tingut una aportació econòmica del Consell Comarcal del Bages.

La plataforma permet a tothom veure les càmeres des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet. Els usuaris en general poden veure una foto, que s'actualitza en minuts, mentre que les ADF i els cossos de seguretat tenen accés a les càmeres en directe i poden aplicar-hi zoom.



Pioners a la Catalunya Central

L'ADF Quercus, que agrupa els voluntaris d'Avinyó, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d'Oló i l'Estany, va ser la primera agrupació d'implantar la videovigilància als boscos de la Catalunya Central, el mes de febrer passat. L'entitat va instal·lar dues càmeres al serrat de les Forques de Sant Feliu, gràcies a la col·laboració de l'empresa osonenca Priona.net. La iniciativa es va estendre a la zona de Calders, on n'hi ha 3 més, i la idea és que s'hi vagin sumant altres ADF per ampliar el control del territori.