El Consell convida els ajuntaments a celebrar avui el dia de l'orgull gai amb la bandera al balcó

El Consell Comarcal del Bages demana als ajuntaments que se sumin a la celebració del Dia internacional de l'orgull LGTBI, que es commemora avui, penjant la bandera LGTBI a les seves façanes, i com a senyal per demanar tolerància, igualtat i respecte. Ahir ja hi havia confirmats una vintena de consistoris de la comarca disposats a participar-hi, i alguns, com Navàs, a la tarda ja havien penjat la bandera al balcó.

El Consell Comarcal participa un any més en la iniciativa, i ho fa amb el lema «Al Bages sigues com vulguis ser. Sigues lliure». Ha creat un cartell amb aquest lema, que es difon a través de les xarxes socials amb l'objectiu de promoure la igualtat i eliminar qualsevol tipus de discriminació per raons d'identitat de gènere. Per altra banda, s'han programat diverses activitats, entre les quals destaca la de l'hora del conte amb temàtica LGTBI programada als municipis d'Avinyó, Sant Joan, Sallent i el Pont de Vilomara.



Sallent, a la xarxa LGTBI

Precisament, Sallent forma part de les poblacions que s'han adherit a la xarxa de municipis LGTBI de Catalunya, amb qui ja fa mesos que col·labora, en suport al col·lectiu de persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. El ple va aprovar per unanimitat l'adhesió en un ple aquest mes de juny.

En aquesta línia, el proper 13 de juliol, a 2/4 de 7 de la tarda, l'auditori de música de Cal Moliner de Sallent acollirà un taller per a joves sobre la diversitat sexual i de gènere.