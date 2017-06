Entitats ecologistes demanen que sigui la Generalitat qui lideri un pla de restauració del runam

Diferents formacions ecologistes encapçalades per la plataforma Prou Sal! reclamen que sigui el govern qui lideri el pla de restauració del ruman de les mines del Bages implicant-hi l'empresa explotadora, ICL, amb una fiança «potent» i «realment proporcional a la magnitud dels dipòsits i el cost de la seva eliminació».

En una roda de premsa celebrada aquest dimecres Prou Sal!, Ecologistes en acció i Xarxa per una nova cultura de l'aigua han demanat que es faci complir la data del 30 de juny com a final dels abocaments al Cogulló de Sallent. Per a Jep Ribera, de Prou Sal!, aquesta data ja ha estat «una moratòria de 3 anys i mig», tenint en compte que és conseqüència d'una sentència del 2013. Temps durant el qual, subratllen, l'empresa no ha fet els deures. Aquests col·lectius argumenten que si durant els 3 anys i mig que han passat des de la sentència, «el negoci que plantejava a Súria no ha sortit tal com volia ICL, és l'empresa qui ha d'assumir-ne les conseqüències, no tots plegats» en forma de més abocaments.

Aquestes entitats han convocat per dissabte al migdia un vermut al Cogulló per celebrar la fi dels abocaments. Una fi que, si no es produeix, convertirà el vermut en «un enterrament de la coherència i la justícia».