Hi haurà una àrea d'emergència per llençar les deixalles

? El servei del porta a porta preveu l'habilitació d'una àrea d'emergència en què hi haurà contenidors de totes les fraccions (també de vidre) per a aquells casos en què no es pugui deixar la brossa davant la porta de casa entre les 8 i les 10 del vespre. Aquesta àrea, que entrarà en funcionament demà mateix, s'ubica en un espai sota la deixalleria, a prop de la carretera de Talamanca, i serà oberta les 24 hores del dia i tots els dies de l'any.