L'Institut Quercus de Sant Joan rep un reconeixement d'excel·lència educativa

L'Institut Quercus de Sant Joan de Vilatorrada ha obtingut, enguany, l'acreditació e2cat, un model d'excel·lència educativa fruit de la col·laboració entre el Departament d'Ensenyament i QUALIcat (Associació Catalana per la Excel·lència). L'objectiu d'aquesta certificació, que vol acostar el model europeu d'excel·lència empresarial (EFQM) a l'educació, és ajudar als centres educatius en el seu camí cap a l'excel·lència. Una vintena d'instituts catalans disposen d'aquest reconeixement.

Segons l'esmentat model, tal i com han informat des del centre, «l'excel·lència no consisteix només en obtenir resultats que sobresurtin de la resta, ni en la realització d'activitats puntuals que hagin estat reeixides per situacions més o menys conjunturals». Un centre és Excel·lent «quan el conjunt de les seves accions educatives i el seu personal s'articulen i treballen d'acord amb unes estratègies i uns valors de partida».

L'Institut Quercus va ser un dels quatre primers centres de Catalunya en obtenir la certificació ISO:9001, l'any 2001. Segons fonts del centre, «la perseverança i una planificació rigorosament encaminada a excel·lir l'han convertit, no només en el primer centre de la Catalunya Central en superar amb èxit el model e2cat, sinó que també ha entrat a formar part del selecte grup de vint instituts de Catalunya que gaudeixen d'aquest reconeixement».