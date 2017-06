Navarcles preveu reciclar més del doble amb el porta a porta que estrena demà

Navarcles se sumarà a partir de demà al sistema de recollida de residus porta a porta, i es convertirà en el tercer municipi de la comarca a implantar-lo, després de Santpedor i Artés. Amb aquest nou model l'Ajuntament confia haver assolit uns nivells de reciclatge al voltant del 70 % abans d'acabar l'any, més del doble del que recicla actualment.

La recollida porta a porta implicarà la desaparició dels contenidors que fins ara hi havia al car-rer, tret dels de vidre, que es mantindran perquè el vidre no es passarà a recollir per les cases. Aquest matí és previst que es retirin els contenidors de cartró i envasos, i al vespre els d'orgànica i rebuig, i que el nou sistema ja sigui plenament operatiu a partir de demà.

Tots els dies de la setmana dos camions passaran a fer la recollida a partir de les 10 del vespre per tots els carrers (un pel nucli antic i l'altre per la resta), tret dels dissabtes, que el servei es limitarà als comerços i restaurants, i en aquest cas la recollida serà a 2/4 de 5 de la tarda. Això vol dir que, per anar bé, un parell d'hores abans els veïns ja hauran de deixar la bossa amb el residu corresponent al carrer, davant de casa.

Els dimarts, dijous, divendres i diumenges es recollirà l'orgànica i els envasos, els dilluns el rebuig, i els dimecres es reservaran per al paper i el cartró. Pel que fa a les compreses, bolquers o excrements de gossos i gats, tot i que es tracta de rebuig, es podran deixar al costat de la resta de residus tots els dies que hi hagi servei de recollida, però en una bossa a part que s'haurà d'identificar.

Per altra banda, als comerços i restaurants també se'ls passarà a recollir l'orgànica i el paper i cartró els dissabtes a la tarda, mentre que les empreses del polígon continuaran com fins ara amb la seva pròpia gestió de les escombraries que generen.

El vidre, en canvi, s'haurà de continuar dipositant als mateixos contenidors que ara, després que s'ha descartat incloure'l en el sistema porta a porta: «la recollida és al vespre i faria massa soroll», sosté el regidor de Medi Ambient de Navarcles, Ramon Serra. A més, «deixar tantes bosses amb vidre al carrer podria ser perillós». En canvi, sí que es facilitarà el compostatge. «A qui hi estigui interessat, li donarem un compostador, li explicarem com s'ha de fer, i tindrà el 10 % de descompte en el rebut de les escombraries», diu Serra.



Del 30% al 70 % de reciclatge

Actualment, Navarcles genera uns 496 quilos anuals de deixalles, de les quals se'n recicla el 30 % i el 70 % restant es llença. Amb el porta a porta «volem capgirar la situació», diu Serra, que confia poder-ho fer abans d'acabar l'any.

I és que uns bons resultats repercutirien en la taxa d'escombraries, tenint en compte que «com més reciclem més diners ens tornaran». Si el reciclatge funciona «com a mínim ens permetria equilibrar costos i intentar no apujar el rebut», sense descartar fins i tot d'abaixar-lo més endavant. El contracte del nou servei, que s'ha externalitzat, tindrà un cost de 288.000 euros.

Per facilitar la feina als veïns, l'Ajuntament ha repartit a cada domicili dos cubells d'orgànica (un per a dins de casa i l'altre per al carrer), i 3 bosses de ràfia per poder separar els envasos, el vidre i el cartró dins de casa. A més, s'han repartit fullets i adhesius explicatius i s'han fet diverses sessions informatives. Tanmateix, es donarà un marge als veïns perquè s'habituïn al nou sistema. «Pot ser que al principi treguin el que no toca, o que no es recicli bé», apunta Serra. En aquest cas, i com que l'Ajuntament tindrà identificat a qui pertany cada bossa, en cas que no s'hagi fet bé se li deixarà una nota informant dels errors, però durant els primers deu dies del servei la bossa es recollirà igualment. Després ja no es farà.