Sallent celebra a partir de demà la versió estiuenca del Carnaval

El Carnaval de Sallent celebra aquest any el seu quarantè aniversari i, com és habitual, quan la festa fa anys té la seva versió estiuenca. Després de la disbauxa del mes de febrer, des de demà fins diumenge, la festa més esbojarrada de l'any torna a Sallent amb el Carnaval d'Estiu, que se celebra cada cinc anys.

Tal com s'ha fet anteriorment coincidint amb els 25, 30 i 35 anys, El Carrilet ha preparat una rèplica de la festa de quatre dies en ple estiu. Les places de la Pau i Santa Maria seran els escenaris que acolliran els actes amb sopars a la fresca, cercatasques, rua, ball de disfresses i activitats infantils.

El tret de sortida el donarà aquest dijous un espectacle de benvinguda a la plaça Santa Maria. A continuació, la festa es traslladarà a la plaça de la Pau, on hi haurà instal·lat el xiringuito Can Quaranta. La primera jornada de Carnaval tindrà desgustació de botifarres, joc del quinto i acabarà amb la música de DJ Surda.

Divendres serà el torn dels més menuts amb espectacle i dinar infantil, al migdia, i festa de l'escuma i holi, a la tarda. Al vespre, hi haurà pícnic de la 69a, cercatasques i nit temàtica dedicada a la rumba amb l'actuació d'Antonio El Remendao. Dissabte serà el dia central amb rua de disfresses, a les 7 de la tarda, i al vespre, sopar al pàrquing de la plaça de Santa Maria, on també es farà el ball de disfresses animat per Karaoke all stars, l'Orquestra Mitjanit i PD's Arradio Rossita. El Carnaval d'estiu es tancarà diumenge a la tarda amb una cloenda de gala.