Sant Vicenç netejarà la riera de Castellet

L'Ajuntament de Sant Vicenç ha reservat una partida de 67.000 euros per restaurar els desperfectes a la riera de Castellet causats per crescudes del cabal que hi va haver l'any passat. Segons el consistori, es retiraran sediments, l'asfalt i els arbres que dificulten el curs natural de la torrentera des de can Xesc fins al riu, al pas per la Farinera, i també les canyes acumulades.