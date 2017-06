Santpedor va presentar a principi d'any una reclamació de 6 milions

L'Ajuntament de Santpedor és l'única de les parts afectades per la resolució judicial que fins ara ha presentat i fet pública una reclamació concreta pels danys ocasionats per la contaminació de les aigües. Segons va comunicar el gener passat, l'Ajuntament santpedorenc va presentar al Jutjat Penal 1 de Manresa una valoració dels danys i perjudicis econòmics causats als espais i béns públics per la contaminació de les aigües subterrànies del poble arran de l'activitat minera d'ICL ,que quantificava en més de 6 milions d'euros per l'afectació de la font de les Escales i mina de Santpedor i per la incidència de la salinitat al riu d'Or.



L'Ajuntament reclama pels béns municipals, però a aquesta petició s'hi hauran d'afegir indemnitzacions d'altres municipis i particulars afectats. Segons la documentació presentada al jutjat, el Grup Solucions -a qui es va encarregar l'estudi- valorava en 1,33 milions d'euros l'afectació a la font de les Escales amb efectes de desembre passat, tot puntualitzant que mentre continuï la salinització caldrà afegir anualment un import de 36.000 euros de perjudicis.



A aquesta xifra hi sumava la determinada per la valoració econòmica dels Serveis Tècnics municipals sobre la incidència de la salinitat al riu d'Or i que passava dels 4,87 milions d'euros. També en aquest cas, mentre no es realitzi la captació i canalització de la surgència salina al riu d'Or, es considerava que caldrà afegir anualment un import de prop de 61.000 euros de perjudicis.



D'altra banda, el ple de l'Ajuntament de Sallent va aprovar la setmana passada, a partir d'una moció presentada per ERC, encarregar un estudi per avaluar els danys i perjudicis que hagi pogut causar en espais públics del municipi la salinització acumulada com a conseqüència de l'activitat minera. A partir dels resultats d'aquesta anàlisi es decidirà si es presenta una reclamació d'indemnització a ICL per les afectacions.