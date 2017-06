Recullen signatures perquè es rehabiliti l'església de la Bauma

Veïns de la Bauma de Castell-bell han posat en marxa una recollida de firmes a través del portal a Internet Change.org per reclamar que s'intervingui a la singular església d'estil modernista que hi ha en aquest barri i que se n'aturi la degradació. Una situació que ja fa anys que denuncien i que reclamen que la propietat, el bisbat de Vic, desencalli.

En el document de recollida s'interpel.la la ciutadania demanant si «creieu que és just deixar perdre, per manca de manteniment, aquest edifici singular del poble, que properament arribarà als 110 anys d'existència?».

L'església de la Bauma arrossega problemes d'humitat i de falta de manteniment des de fa un parell de dècades, i acumula desperfectes importants que fan necessària la intervenció, ja que es van agreujant amb el temps. L'any 2002, veïns i Ajuntament ja van fer una recollida de signatures per demanar la rehabilitació del temple, i les van fer arribar al bisbat i al Parlament. Fa uns anys es va fer una petita intervenció a la teulada, que és la part més malmesa, i es va apuntalar, però cal una actuació més a fons en diversos punts del temple.

L'Ajuntament de Castellbell fa temps que té oberta una negociació amb el bisbat per poder tancar un acord que passaria per la cessió compartida de la singular església de la Sagrada Família de la Bauma, amb l'objectiu de poder buscar ajudes i aplicar mesures per evitar el progressiu deteriorament d'aquest temple singular.

L'església de la Bauma va ser projectada per l'arquitecte Alexandre Soler i March l'any 1904, i es va inaugurar 4 anys més tard. D'estil modernista, i declarada Bé Cultural d'Interès Local el 2008, és un espai molt emblemàtic. Per això l'Ajuntament té interès a poder tenir cedit temporalment l'ús d'aquest temple.