El sector saliner no descarta querellar-se si els abocaments segueixen després del 30 de juny

Avui hi ha fixada la vista per part del jutge del TSJC per tal de conèixer la posició de les diferents parts i prendre una decisió sobre si acceptar o no la moratòria de dos anys que demana Iberpotash i que té el suport del Govern. A partir d'aquí s'obren diversos escenaris. D'una banda, que el jutge decideixi no acceptar la moratòria i, per tant, que Iberpotash no pugui continuar abocant al runam l'endemà del 30 de juny; que el jutge accepti que l'empresa continuï abocant; o bé que no es pronunciï i, en aquest cas, fonts de l'empresa minera han explicat a l'ACN que consideren que podrien continuar abocant.

Per contra, fonts jurídiques del sector saliner creuen que si no hi ha cap altre pronunciament per part del jutge, preval l'acord que obliga a deixar d'abocar runam a partir del 30 de juny. En cas que l'empresa continués abocant, aquestes mateixes fonts no descarten querellar-se contra l'administració per presumpta prevaricació.

Representants de les empreses salineres van denunciar ahir, amb la proximitat de la data de finalització dels abocaments al Cogulló, la «competència deslleial» que segons ells exerceix Iberpotash, ja que «no fa seu el principi fonamental de 'qui contamina, paga'». Fonts representants d'aquest sector afirmen que el Govern cedeix al «xantatge» de l'empresa, «que sempre amenaça de marxar i deixar el runam al Bages i sense feina a milers de persones». Lamenten que en aquest cas «hi ha una laxitud culpable per part de les autoritats» i asseguren que l'únic lloc on poden acudir «és a Europa».