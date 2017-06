Callús enceta la festa major amb un pregó popular i un ampli ventall d'actes

A Callús ja es palpa ambient de festa major. Des d´avui, divendres, fins dilluns, 3 de juliol, s´han programat gairebé una trentena d´actes pensats per a tots els públics. Petits i grans podran gaudir de la festa amb concerts, festa d´escuma, petanca, country, correpintxos, cercatasques, gegants, castellers, correfoc, castell de focs, animació infantil, escacs, sardanes, havaneres i sopar popular, on s´esperen unes 150 persones.

El pregó d´aquest vespre donarà el tret de sortida a la festa, amb la particulartitat que enguany anirà a càrrec de tres veïns de Callús que van viure als Manxons, un

barri que malgrat l´oposició de persones del poble es va enderrocar fa 25 anys (vegeu desglossat de la pàgina següent). Lluís Junyent, Eusebio Lorenzo i Maria Torraguitart exposaran les seves vivències i records del barri. «Farem història viva», destaca l´alcalde de Callús, Joan Badia. A part del pregó, avui també hi ha sopar i concert amb Toquem fusta, i s´inauguren les exposicions «Treballs de fusta», de Lluís Vila, i la mostra de la trentena de dibuixos infantils que es van presentar per il·lustrar el programa de la festa major. El guanyador va ser Jan Carrera.

De demà, dissabte, cal destacar les 12 hores de petanca, la marató de country i el concert dels Strombers, entre altres activitats culturals i d´oci, com les que ompliran la jornada de diumenge i de dilluns. En aquest sentit, l´alcalde de Callús anima callussencs i visitants a participar a la festa major i viure-la, sobretot, «amb civisme», per no haver de lamentar, diu, «destrosses en parcs del poble com altres vegades». Ha fet una crida a «passar-ho bé al màxim però respectant tant l´entorn com el descans veïnal» .