Cardona tria el cartell vencedor per anunciar la festa major

Cardona ja disposa del cartell que anunciarà la festa gran de la vila, que se celebrarà els dies 9, 10, 11 i 12 de setembre. El cartell guanyador del concurs és obra de Sandra Sucarrats Tristany i té com a principal element gràfic el corre de bou.

El jurat del concurs ha estat format per membres de la comissió de festa major i per professionals del disseny gràfic i la imatge de Cardona. El concurs està dotat amb un premi de 500 euros i entrades gratuïtes per a tots els actes que organitzi l'Ajuntament de Cardona des del setembre del 2017 fins a l'agost del 2018. Aquest és el desè any que el cartell de la Festa Major de Cardona s'escull a través d'un concurs popular.