Sant Fruitós netejarà terrenys bruts si no ho fa el propietari i li'n cobrarà una taxa per m2

L´Ajuntament de Sant Fruitós de Bages modificarà la ordenança reguladora dels terrenys per tal d´assegurar-ne la neteja i d´aquesta manera garantir la seguretat dels ciutadans i evitar el risc d´incendi.

L´actual ordenança preveu que els propietaris tan de les parcel·les urbanes com de les forestals o les agrícoles han de mantenir net el seu terreny per tal d´evitar incendis forestals. Alguns dels propietaris no actuen correctament tot i rebre avisos per part del consistori indicant de l´incompliment de la normativa. Per aquest motiu l´Ajuntament modificarà l´ordenança per tal d´assegurar que els terrenys estiguin nets abans que arribin els mesos de més calor i amb major risc d´incendi.

La modificació del reglament establirà la obligatorietat de tenir nets els terrenys abans del 15 de maig. En cas que algun dels propietaris no actuï correctament, el consistori netejarà la zona i li aplicarà directament al propietari la taxa corresponent en funció dels m2 d´espai i del tipus de sòl (urbà, rústric o forestal). En el cas dels terrenys agrícoles el període d´obligatorietat podrà variar en funció de la collita, donant sempre 10 dies de marge un cop es finalitzi la sega.

Amb la introducció de la data d´obligatorietat fixada i la taxa a pagar per metre quadrat a netejar, el consistori preveu poder actuar amb major rapidesa i resolució, podent garantir que abans del 15 de juny tots els terrenys dels propietaris incomplidors estiguin nets i els rebuts amb l´import a pagar girats.